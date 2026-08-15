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Chiều 15/8, tuyển Việt Nam có buổi tập “tổng duyệt” chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia, trong khuôn khổ bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.
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Buổi tập diễn ra trên sân chính Kuala Lumpur, có sức chứa khoảng 18 nghìn khán giả.
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HLV Kim Sang Sik kiểm tra rất kỹ mặt cỏ lá gừng. Tuyển Việt Nam có 2 buổi tập làm quen với mặt cỏ này trước trận gặp đội chủ nhà.
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Trong chiều 15/8, HLV Kim Sang Sik đón sự trở lại của Văn Vĩ. Ở buổi tập trước đó, cầu thủ CLB Thép Xanh Nam Định phải băng bó bàn chân, không thể tập cùng các đồng đội.
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Như vậy, HLV Kim Sang Sik có thể sử dụng đội hình mạnh nhất của tuyển Việt Nam.
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Buổi tập của tuyển Việt Nam diễn ra dưới cái nắng 35 độ C. Dù vậy, toàn đội đều thực hiện tốt các giáo án mà HLV Kim Sang Sik yêu cầu.
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Đình Bắc và các đồng đội rất tự tin.
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Hoàng Đức có phong độ rất tốt.
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Quang Hải quyết tâm khẳng định giá trị ở tuyển Việt Nam, sau vòng bảng thi đấu mờ nhạt.
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Tuyển Việt Nam hướng tới chiến thắng trên sân khách.
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Nhà ĐKVĐ chuẩn bị kỹ lưỡng mọi phương án.
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Cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam vs Malaysia tại bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h ngày 16/8.

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