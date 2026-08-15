Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
VietNamNet trực tiếp bóng đá Singapore vs Thái Lan diễn ra lúc 20h ngày 15/8 trên sân Jalan Besar, thuộc khuôn khổ vòng bán kết ASEAN Cup 2026.
Kết quả bóng đá ASEAN Cup 2026 - Cập nhật kết quả thi đấu bóng đá ASEAN Cup 2026 hôm nay ngày 15/8/2026 nhanh và chính xác nhất.
Trung vệ Ubaidullah Shamsul Fazili thừa nhận Đình Bắc rất nguy hiểm và tuyển Việt Nam là đội bóng mạnh, nhưng Malaysia chơi hết sức ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.