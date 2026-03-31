Tối 31/3, tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 3-1, với các pha lập công của Duy Mạnh và Xuân Son (cú đúp).

Với trận thắng này, tuyển Việt Nam khép lại vòng loại Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng. Đây là lần đầu trong lịch sử, bóng đá Việt Nam thắng tất cả các trận ở một vòng loại cấp châu Á. Nhìn rộng ra, kỷ lục thắng liên tiếp của tuyển Việt Nam là 13 trận, không có đội bóng nào ở khu vực Đông Nam Á làm được.

Chiến thắng ấn tượng của tuyển Việt Nam trước Malaysia. Ảnh: S.N

Trước đó, kỷ lục Đông Nam Á thuộc về Indonesia (giai đoạn 1968-1969), Thái Lan (1995-1996) và Singapore (2004-2005), với cùng 9 trận thắng liên tiếp.

Dưới thời HLV Kim Sang Sik, tuyển Việt Nam bắt đầu thắng từ cuối năm 2024, khi "Những chiến binh sao vàng" đánh bại Myanmar 5-0 tại Việt Trì ở vòng bảng ASEAN Cup, sau đó là những trận thắng liên tiếp của tuyển Việt Nam.

Cụ thể, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik lần lượt vượt qua Singapore với hai chiến thắng 2-0 và 3-1 ở bán kết ASEAN Cup 2024, trước khi đánh bại Thái Lan bằng tổng tỉ số 5-3 sau hai lượt trận chung kết.

HLV Kim Sang Sik rất "mát tay". Ảnh: AFC

Chuỗi phong độ cao của tuyển Việt Nam tiếp tục được duy trì với chiến thắng 2-1 trước Campuchia ở trận giao hữu, rồi kéo dài qua loạt trận vòng loại Asian Cup 2027 (thắng Lào 5-0 và 2-0), thắng Malaysia thua 3-0 (Malaysia bị AFC xử thua), vượt qua Nepal lần lượt với tỉ số 3-1 và 1-0. Trước khi đánh bại Malaysia 3-1, Xuân Son và các đồng đội thắng Bangladesh 3-0 trong trận giao hữu.

Thành tích 13 trận thắng của tuyển Việt Nam không chỉ cho thấy tài cầm quân của HLV Kim Sang Sik, mà chiến lược gia người Hàn Quốc cũng rất "mát tay" với bóng đá Việt Nam.

Trước đó, dưới thời HLV Park Hang Seo, chuỗi thắng dài nhất của tuyển Việt Nam từng dừng ở con số 6 vào năm 2022. So với cột mốc đó, hành trình hiện tại của tuyển Việt Nam ấn tượng hơn nhiều, đồng thời cũng rất thuyết phục.

