"Trong lần tập trung này của tuyển Việt Nam, chúng ta chờ đợi nhất là hàng công, với cuộc tái ngộ của cặp bài trùng Xuân Son và Hoàng Hên. Họ từng tỏa sáng cùng nhau ở Thép Xanh Nam Định, góp công giúp đội bóng thành nam vô địch V-League sau nhiều năm chờ đợi. Dù cả hai tuổi không còn trẻ nhưng vẫn là một sự thú vị ở tuyển Việt Nam lần này. Tố chất của cầu thủ Brazil nhập tịch giúp chúng ta kỳ vọng vào những pha bóng đẹp mắt.

Ở vị trí thủ môn, Trung Kiên, Văn Lâm và Filip góp mặt, cho thấy đây là thời điểm chúng ta có nhiều thủ môn giỏi. Trung Kiên xứng đáng được gọi khi thi đấu tốt ở HAGL và các đội trẻ. Anh có cơ hội cạnh tranh suất bắt chính. Văn Lâm và Filip cũng đang đạt phong độ cao.

Màn tái ngộ giữa Xuân Son và Hoàng Hên rất đáng chờ đợi.

Hàng phòng ngự vắng Bùi Tiến Dũng nhưng có sự trở lại của Đình Trọng, Văn Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh, đều đang chơi tốt ở CLB. Điều này đáng chờ đợi. Việc HLV Kim Sang Sik gọi nhiều cầu thủ trẻ cũng không bất ngờ, từ Trung Kiên đến Nhật Minh, Khuất Văn Khang hay các tiền đạo trẻ", BLV Quang Huy đánh giá về danh sách tuyển Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho trận giao hữu với Bangladesh (26/3) và trận gặp Malaysia (31/3).

Về việc HLV Kim Sang Sik loại Tiến Linh, triệu tập những cái tên không nổi bật như Gia Hưng hay Việt Cường, BLV Quang Huy nêu quan điểm: "Danh sách lần này có bốn tiền đạo là Tuấn Hải, Gia Hưng, Xuân Son và Việt Cường. Gia Hưng và Việt Cường có tiến bộ gần đây. Bất kỳ danh sách nào cũng gây tranh cãi, nhưng cá nhân tôi thấy lực lượng lần này tương đối tròn trịa. Có ý kiến cho rằng tuyển Việt Nam thiếu tiền vệ trụ thực thụ, nhưng Hoàng Đức có thể chơi với vai trò điều tiết, còn Thành Long hỗ trợ phòng ngự".

"Đội hình xuất phát phụ thuộc vào tập luyện và trận giao hữu với Bangladesh. Nhưng có thể thấy tuyển Việt Nam đang có nhiều cầu thủ đạt phong độ cao ở V-League, tạo sự tự tin trước Malaysia. Nếu thi đấu đúng sức, chúng ta hoàn toàn có thể giành chiến thắng thuyết phục trên sân nhà", BLV Quang Huy chốt lại.