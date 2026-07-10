Từ 2 chiến thắng

Tuyển Việt Nam đang có chuyến tập huấn khá suôn sẻ trên đất Hàn Quốc. Sau chiến thắng 6-0 trước Siheung FC, thầy trò HLV Kim Sang Sik tiếp tục vượt qua Yongin FC với tỷ số 2-1. Hàng công ghi tổng cộng 8 bàn sau hai trận, trong đó Hai Long và Xuân Son là những cái tên nổi bật nhất.

Nếu chỉ nhìn vào kết quả, có thể cho rằng tuyển Việt Nam đang dần định hình bộ khung hướng tới ASEAN Cup 2026. Nhưng thực tế lại không hẳn như vậy.

Tuyển Việt Nam đã đi qua 2/3 trận đấu tại Hàn Quốc. Ảnh: Anh Đoàn

Qua hai trận đấu, HLV Kim Sang Sik vẫn liên tục xoay tua đội hình, tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ thể hiện mình. Không ít vị trí được thay đổi giữa hai trận, từ hàng phòng ngự, tuyến giữa cho đến hàng công.

Một số cầu thủ đá chính ở trận đầu được nghỉ hoặc chỉ thi đấu một phần ở trận thứ hai, trong khi những gương mặt khác được trao cơ hội nhiều hơn.

Điều đó cho thấy mục tiêu của HLV người Hàn Quốc chưa phải tìm kiếm một đội hình cố định, mà là tiếp tục đánh giá khả năng thích nghi của từng cầu thủ trong những điều kiện thi đấu khác nhau.

Bởi hơn ai hết, ông Kim Sang Sik hiểu rằng điều quan trọng nhất lúc này không phải là thắng các trận giao hữu. HLV người Hàn Quốc muốn có trong tay nhiều phương án đủ sức phục vụ cho ASEAN Cup 2026.

Cạnh tranh ở tuyển Việt Nam vẫn rất gắt

Nếu nhìn vào cách HLV Kim Sang Sik làm việc từ khi dẫn dắt tuyển Việt Nam, có thể thấy thuyền trưởng người Hàn Quốc thường xuyên có những thay đổi ở đội hình xuất phát từng trận đấu.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc luôn thích tạo ra sự cạnh tranh, thử nghiệm nhiều phương án và chỉ đưa ra lựa chọn sau khi đã có đủ dữ liệu. Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc cũng không phải ngoại lệ.

Hiện chưa ai dám chắc đảm bảo vị trí chính thức, kể cả Xuân Son. Ảnh: Anh Đoàn

Phía trước tuyển Việt Nam vẫn còn trận đấu với Gangwon FC, đại diện K-League 1 và cũng là đối thủ mạnh nhất trong chuyến tập huấn. Đây mới là bài kiểm tra có cường độ và chất lượng chuyên môn gần nhất với những gì tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt tại ASEAN Cup.

Không loại trừ khả năng ở trận đấu này, ông Kim Sang Sik bắt đầu lắp ghép những mảnh ghép mà nhà cầm quân này tin tưởng nhất. Hoặc vẫn tiếp tục thử nghiệm để kiểm chứng thêm một vài phương án trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Dù theo cách nào, điều dễ nhận thấy là HLV người Hàn Quốc vẫn chưa muốn để lộ tất cả.

Sau hai trận thắng, nhiều cầu thủ đã ghi điểm, nhưng cũng chưa ai có thể chắc chắn họ sẽ giữ một vị trí trong đội hình xuất phát. Và có lẽ, đó mới là những "quân bài" mà HLV Kim Sang Sik đang âm thầm chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, thay vì vội vàng lộ ngay từ những trận giao hữu trên đất Hàn Quốc.