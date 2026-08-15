ASEAN Cup 2026 bước vào vòng bán kết với 4 đại diện xuất sắc nhất gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Singapore. Cuộc đua giành vé chung kết hứa hẹn kịch tính, hấp dẫn.
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Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|VÒNG
|KÊNH TRỰC TIẾP
|15/8 - 20:00
|Singapore vs Thái Lan
|Bán kết lượt đi
|VTV6, FPT Play, TV360
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Lịch thi đấu bóng đá ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu vòng bán kết Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
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