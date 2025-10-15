"Tôi cho rằng nguyên nhân đầu tiên khiến tuyển Việt Nam chơi không tốt là vì vấn đề sân bãi. Sân trơn bóng ướt ảnh hưởng nhiều tới lối chơi kỹ thuật của chúng ta. Tuyển Việt Nam rõ ràng khó đá hơn. Yếu tố khách quan tác động khiến đội chủ nhà không thể phát huy được tốc độ, những tình huống phối hợp nhóm.

Cách đá của tuyển Việt Nam ở trận đấu với Nepal không hoàn toàn là sở trường. Bên cạnh đó đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cũng thiếu may mắn khi dứt điểm nhiều lần trúng xà ngang, cột dọc khung thành.

Tuyển Việt Nam thi đấu khó khăn vì mặt sân không tốt. Ảnh: Hữu Hà

Nhưng để đánh giá thẳng thắn thì các cầu thủ cũng nôn nóng ở trận đấu này. Nhiều người muốn được lập công lại thiếu sự tỉnh táo và chọn thời điểm không phù hợp", BLV Quang Tùng nhận xét về trận tuyển Việt Nam thắng nhọc Nepal 1-0 tối 14/10.

Về những quyết quyết định liên quan tới vấn đề nhân sự, theo BLV Quang Tùng, HLV Kim Sang Sik đưa thêm người mới vào tăng cường ở các tuyến, sử dụng tiền đạo trẻ để có sự xông xáo.

"Tôi nghĩ HLV Kim Sang Sik có lý khi sắp xếp và xử lý con người. Chỉ tiếc là tuyển Việt Nam chỉ thắng 1-0", BLV Quang Tùng nói.

Dù Nepal được đánh giá là đối thủ không mạnh và được thi đấu trên sân nhà, nhưng tuyển Việt Nam có 2 trận liên tiếp gặp bế tắc. Nhiều người lo lắng cho thầy trò HLV Kim Sang Sik khi tái đấu Malaysia vào tháng 3 năm tới.

Tuyển Việt Nam còn nhiều việc phải làm. Ảnh: Hữu Hà

BLV Quang Tùng nêu quan điểm: "Điều này khó nói, bởi từ nay tới khi gặp lại Malaysia còn tới hơn 5 tháng. Khi đó chúng ta mới có thể so sánh phong độ của hai đội. Tuy nhiên, nhìn chung Malaysia vẫn là đối thủ mạnh. Họ yếu đi so với chính họ nhưng vẫn là đội bóng chất lượng. Tuyển Việt Nam gặp thách thức dù được thi đấu ở sân nhà trong trận lượt về.

"Tuyển Việt Nam mong muốn thắng Malaysia thì hệ thống phải thực sự ổn, có sự xuất sắc và khác biệt lớn hơn mới đạt kết quả tốt", BLV Quang Tùng chốt lại.

Highlights Việt Nam 1-0 Nepal (nguồn: VTV)