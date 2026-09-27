Tối 26/9, tuyển Việt Nam đánh bại Philippines 1-0 ở trận ra quân bảng B, FIFA ASEAN Cup 2026. Đình Bắc là người ghi thắng duy nhất cho nhà vô địch ASEAN Cup, với cú đệm bóng vào lưới Philippines sau nỗ lực căng ngang của tân binh Việt kiều Williams Minh Hoàng.

Sau trận đấu, tiền đạo người Nghệ An dành những lời khen ngợi cho đàn em, anh nói: “Những cầu thủ mới tập trung đội tuyển như Williams Minh Hoàng chơi tốt ở trận đấu này. Ở tình huống ghi bàn, Minh Hoàng có pha căng ngang thuận lợi để tôi dứt điểm. Tôi rất vui khi Minh Hoàng có màn ra mắt tốt trong màu áo tuyển Việt Nam và đóng góp vào bàn thắng”.

Williams Minh Hoàng căng ngang đẹp mắt giúp Đình Bắc ghi bàn. Ảnh: V.A

Williams Minh Hoàng mới 19 tuổi, chơi ở vị trí tiền đạo. Sau khi Xuân Son gặp chấn thương sớm chia tay FIFA ASEAN Cup 2026, cầu thủ Việt kiều càng được kỳ vọng có thể ghi dấu ấn nhiều hơn trên hàng công tuyển Việt Nam.

Về phần mình, Đình Bắc chia sẻ: "Tuyển Việt Nam mới hội quân được ít ngày nên trận đấu đầu tiên rất khó khăn. Nhưng toàn đội đã vượt qua những khó khăn, hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm. Đây là bước đệm giúp chúng tôi hướng đến trận đấu quan trọng với Thái Lan”.

Đình Bắc mang về 3 điểm cho tuyển Việt Nam. Ảnh: V.A

Ở trận thắng Philippines, Đình Bắc lần đầu được mang băng đội trưởng tuyển Việt Nam, anh xúc động cho biết: “Đây là một vinh dự rất lớn đối với tôi, đồng thời cũng là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn. Tôi cùng các anh em chiến đấu ở những trận còn lại, hướng đến những kết quả tốt tại FIFA ASEAN Cup 2026”.

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam gặp Thái Lan vào lúc 19h30 ngày 29/9.

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