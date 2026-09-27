Hoàn thành mục tiêu

Nhờ có sự bổ sung gần như đầy đủ những hảo thủ đang chơi bóng ở nước ngoài, Philippines trở nên hoàn toàn khác biệt và buộc HLV Kim Sang Sik lẫn tuyển Việt Nam không thể chủ quan.

Thực tế ở trận cầu tối qua, Philippines thậm chí còn chơi trên chân tuyển Việt Nam và tạo ra rất nhiều cơ hội về phía khung thành Patrik Lê Giang.

Tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu chiến thắng

Những pha hãm thành của Philippines rất đa dạng, với đủ các pha bóng dài, phối hợp nhóm hay xử lý cá nhân. Cho nên, chỉ có may mắn đồng hành, tuyển Việt Nam mới không thủng lưới. Ví như tình huống xà ngang cứu cho Patrik Lê Giang bàn thua ở phút 22 sau pha dứt điểm đẳng cấp của Schneider Randy.

Cái thiếu của Philippines tối qua dường như là... thần may mắn- thứ mà đội bóng của HLV Kim Sang Sik lại sở hữu. Khi mọi thứ đang rất không ổn, may mắn cho tuyển Việt Nam bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số: Thành Long chọc khe để tân binh Minh Hoàng nỗ lực đưa vào trong, bóng khẽ chạm chân một cầu thủ Philippines để đúng đà Đình Bắc băng xuống ghi bàn.

Bàn thắng duy nhất của Đình Bắc giúp tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Philippines và mở đường tiến vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, dù vẫn còn 2 trận đấu phía trước với Thái Lan và Pakistan.

Thay đổi cho cuộc so giày với người Thái

Tuy có trọn vẹn 3 điểm nhưng đây là chiến thắng đầy nhọc nhằn của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng thừa nhận sau trận, tuyển Việt Nam đã thắng may Philippines.

Lời thừa nhận của HLV Kim Sang Sik là rất thực tế. Chính Philippines mới là những người tạo ra nhiều cơ hội hơn về phía khung thành tuyển Việt Nam, kể cả khi đội bóng áo đỏ “dựng xe buýt” trước khung thành trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Nhưng thực sự nhọc nhằn và cả may mắn

Ít nhất Lê Giang cũng đã cứu thua cho tuyển Việt Nam tới 3 lần sau những tình huống dứt điểm tưởng chừng như mười mươi từ phía Philippines.

Tuyển Việt Nam cũng rất khó khăn trong việc triển khai tấn công, hàng tiền vệ chủ yếu phụ trách phòng ngự, thiếu một nhạc trưởng thực thụ khiến các chân sút có quá ít bóng để chơi.

Ngay cả các tình huống tranh chấp tay đôi, tuyển Việt Nam cũng không thể thắng được Philippines, kể cả đó là Đình Bắc, Xuân Son hay Quang Vinh...

Tuyển Việt Nam phần lớn dựa vào các pha phản công xuất phát từ những cơ hội do Philippines xử lý hỏng ở giữa sân nhiều hơn là chủ động giải vây và triển khai từ tuyến dưới.

Đội bóng của HLV Kim Sang Sik chơi khá bị động, mất quyền kiểm soát thế trận. Dù vậy, nhờ vận may mỉm cười và lối chơi lăn xả của hàng thủ đã giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng quan trọng ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026.

Để tính toán xa, đi đến trận đấu cuối cùng của giải, tuyển Việt Nam cần những thay đổi, nỗ lực hết sức ở trận đấu quan trọng với Thái Lan, một cuộc so tài được chờ đợi nhất giải đấu.

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