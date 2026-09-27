Trong trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Pakistan, dù không tung ra đội hình mạnh nhất nhưng Thái Lan vẫn giành chiến thắng dễ dàng 4-0, qua đó có sự khởi đầu thuận lợi tại giải đấu lần đầu tiên được FIFA tổ chức.

Sau trận đấu, HLV Anthony Hudson tiết lộ ông cất giữ nhiều trụ cột là để chuẩn bị cho trận quyết chiến với tuyển Việt Nam. Chiến lược gia người Anh cho biết: “Do giải đấu diễn ra trong thời gian ngắn nên tôi buộc phải có tính toán trước trận gặp tuyển Việt Nam.

HLV Anthony Hudson rất tự tin trước trận gặp tuyển Việt Nam. Ảnh: FAT

Tôi rất mừng khi Chanathip Songkrasin chưa cần phải thi đấu. Tôi muốn cậu ấy có thể lực sung mãn nhất cho trận đấu với tuyển Việt Nam. Thành thật mà nói, tôi đặt niềm tin rất lớn vào toàn bộ cầu thủ nhưng vấn đề cốt lõi vẫn là phân bố nhân sự trong suốt giải đấu”.

“Tôi tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ. Toàn đội hoàn thành nhiệm vụ. Giờ đây, chúng tôi cần phải chuyển trọng tâm sang trận đấu với tuyển Việt Nam, bao gồm việc hồi phục thể lực, chuẩn bị kỹ càng về kỹ chiến thuật", thuyền trưởng Thái Lan nói thêm.

Thái Lan đối đầu với tuyển Việt Nam vào ngày 29/9. Đội nào giành chiến thắng có cơ hội rất lớn giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

"Tôi nghĩ rằng dù đối đầu với tuyển Việt Nam, Philippines hay bất kỳ đối thủ nào thì chúng ta phải xem đó là trận đấu quan trọng nhất. Chúng tôi tập trung cho từng trận đấu một thay vì nghĩ tới những mục tiêu xa.

Điều quan trọng nhất là ở từng trận đấu Thái Lan phải hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ban huấn luyện sẽ xem lại trận ra quân để rút ra bài học. Tôi muốn nhắc lại là đội cần phải đảm bảo đủ thể lực để sẵn sàng đi đến trận đấu cuối cùng”, HLV Anthony Hudson chốt lại.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn