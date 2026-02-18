Chào 2026, chào những rạng rỡ của bóng đá Việt Nam không phải ở khu vực Đông Nam Á, mà ở hẳn tầm châu lục. Chiếc HCĐ U23 châu Á và cách U23 Việt Nam đi đến chiến tích ấy tạo dấu ấn mạnh mẽ khiến các đối thủ nể và nhận vô số lời khen ngợi từ truyền thông quốc tế, giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Tiếp tục 'gia tài' đáng nể của thầy Park với bóng đá Việt Nam, HLV Kim Sang Sik làm nên một chương mới ấn tượng cùng U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam

Một lần nữa, “phép thuật hắc ám’ của HLV Kim Sang Sik được gọi tên, với khởi đầu ấn tượng mang đến niềm tin lớn, bóng đá Việt Nam có năm 2026 với nhiều đột phá.

Ở xứ sở Kim chi, giới chuyên môn suy ngẫm không ít điều, khi đội nhà thua bẽ bàng bởi ‘người Hàn Quốc’ Kim Sang Sik, đánh dấu U23 Việt Nam lần đầu thắng trận sau 10 lần đối đầu.

Và nếu để tổng kết về năm 2025, HLV Kim Sang Sik gặt ngay điểm 10 không có nhưng, với cú ăn 3 ngay cả thầy Park cũng chưa từng làm được: cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup (đầu năm), cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á (giữa năm) và giành HCV SEA Games 33 (cuối năm).

Ai cũng ca ngợi ông có ‘phép thuật’ lợi hại mới làm được thế, nhưng ‘thầy Sáu’ bảo: chẳng có phép thuật nào ở đây cả, đó là mồ hôi, là nỗ lực của toàn đội cùng tinh thần không bao giờ từ bỏ từ các học trò.

HLV Kim Sang Sik từng gặt hái thành công ở quê nhà, trước khi bị người hâm mộ Jeonbuk quay lưng và giới chuyên môn chê bai về chiến thuật

Ông biết ơn vì điều đó rất nhiều, cũng như luôn nhắc đến ‘người anh’ – HLV Park Hang Seo đã bén duyên bóng đá Việt Nam trước và tạo sử ở đây, để rồi cho ông cơ hội được ‘tái sinh’ lần nữa trong cuộc đời, ở đất nước vốn ban đầu còn rất xa lạ.

Tương tự thầy Park, HLV Kim Sang Sik cũng đến Việt Nam sau những ngày thăng trầm nơi quê nhà, mang trong lòng đầy tâm tư, để rồi sau đó dồn hết tâm huyết và sức lực trên ‘ghế nóng’ kép U23 Việt Nam lẫn tuyển Việt Nam.

Thầy Park không chỉ tặng nhẫn 'may mắn' cho HLV Kim Sang Sik mà còn có nhiều lời khuyên hết sức hữu ích cho công việc của đàn em

Trước khi trở thành thuyền trưởng ĐTQG Việt Nam vào 2024, ông Kim từ chức Jeonbuk (2023) với nỗi buồn thấu tim – nơi ông gắn bó 15 năm từ lúc còn là cầu thủ đến khi làm công tác huấn luyện. Ông đã giúp đội vô địch K-League 1 (2021), giành Cúp QG Hàn Quốc (2022), nhưng người hâm mộ nhanh chóng quay lưng khi đội không gặt kết quả tốt năm sau đó.

Daily Sports nhắc lại, thời điểm HLV Kim Sang Sik được bổ nhiệm làm HLV trưởng tuyển Việt Nam, được xem như “bước thụt lùi’ cho sự nghiệp cá nhân của ông. Nhưng nào ngờ, đó lại là dấu mốc không thể nào quên với nhà cầm quân này, để ông ‘tái sinh’ thực sự tại đất nước xa xôi ấy, tiếp nối thầy Park lên tục tạo cơn sốt bóng đá tại Việt Nam.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc như được sinh ra lần nữa, sau khi bén duyên bóng đá Việt Nam

Tờ Hankook Ilbo đánh giá, từ chỗ bị chê bai về chiến thuật nghèo nàn tại quê nhà, HLV Kim Sang Sik đã làm nên “tinh thần chiến thắng” từ U23 Việt Nam đến tuyển Việt Nam, giúp ông ngày càng được yêu mến tại đây.

Nhưng như vị thuyền trưởng này chia sẻ, ông không có ý định để bản thân cũng như cầu thủ ngủ quên trên những chiến tích đã đạt được, thay vào đó tiếp tục nỗ lực để chinh phục những mục tiêu mới.

Phía trước thầy trò HLV Kim Sang Sik sau Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ là trận tái đấu của tuyển Việt Nam với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 – sân đấu mà khả năng chúng ta sẽ có ‘món quà’ để mở thêm ra cơ hội.

Hãy cùng chúc cho ‘thầy Sáu’ và các học trò những điều tốt đẹp, càng chơi càng hay khiến người hâm mộ thêm mê say.