Thành công tại VCK U23 châu Á 2026 đã đưa nhiều cầu thủ trẻ Việt Nam bước ra ánh sáng, mở ra cơ hội lớn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, khi hào quang lắng xuống, họ phải đối diện với một thực tế khắc nghiệt hơn nhiều: giữ phong độ, khẳng định vị trí ở CLB và vượt qua những cám dỗ ngoài sân cỏ.

Ở vị trí thủ môn, Trần Trung Kiên (HAGL) và Cao Văn Bình (SLNA) là những trường hợp khá tích cực. Cả hai đều sớm chiếm được suất bắt chính tại đội bóng chủ quản, qua đó củng cố sự tự tin và tích lũy kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Tiền vệ Thái Sơn (áo đỏ) trong trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc - Ảnh: Ted Trần

Dẫu vậy, vị trí “người gác đền” luôn tiềm ẩn rủi ro lớn, nơi chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến mọi nỗ lực bị phủ nhận.

Hàng phòng ngự chứng kiến sự trưởng thành rõ nét của những cái tên như Phạm Lý Đức, Võ Anh Quân hay Nguyễn Nhật Minh, khi họ ngày càng được tin tưởng tại V-League.

Trái lại, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh lại phải tạm xa sân cỏ dài ngày vì chấn thương, giống hoàn cảnh của Nguyễn Thái Sơn - tân binh CLB Ninh Bình. Những quãng nghỉ bất đắc dĩ như vậy không chỉ ảnh hưởng thể lực mà còn thử thách tâm lý, buộc cầu thủ phải kiên nhẫn hơn bao giờ hết.

Đình Bắc là cái tên mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ nước nhà tại U23 châu Á 2026 - Ảnh: Ted Trần

Ở tuyến giữa, Lê Văn Thuận, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Viktor Lê, Nguyễn Phi Hoàng, Phạm Minh Phúc hay em út Lê Phát đang học cách cân bằng giữa kỳ vọng lớn từ người hâm mộ và quá trình phát triển bền vững. Thực tế cho thấy, không ít cầu thủ trẻ từng chững lại vì áp lực phải "tỏa sáng ngay lập tức" sau một giải đấu lớn.

Trong khi đó, Khuất Văn Khang và Nguyễn Công Phương lại đối diện sự cạnh tranh khốc liệt tại Thể Công Viettel, nơi các ngoại binh chất lượng và những đàn anh giàu kinh nghiệm khiến suất đá chính trở nên xa xỉ.

Trên hàng công, Nguyễn Quốc Việt (Ninh Bình), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND) hay Nguyễn Ngọc Mỹ (Thanh Hóa) vẫn mang đến nhiều hy vọng khi dần tìm được chỗ đứng.

Riêng Nguyễn Đình Bắc là trường hợp đặc biệt. Sau VCK U23 châu Á rực rỡ với những bàn thắng mang tính biểu tượng và loạt danh hiệu cá nhân lịch sử, tiền đạo này trở thành “món hời” lớn cho CLB Công an Hà Nội.

Ánh hào quang có thể ngắn ngủi, nhưng chính cách dàn cầu thủ U23 Việt Nam bước tiếp sau vinh quang mới quyết định một sự nghiệp dài lâu - Ảnh: VFF

Trong tay HLV Mano Polking, Đình Bắc không chỉ là phương án chiến thuật mới tại V-League mà còn là quân bài quan trọng để đội bóng ngành công an chinh phục sân chơi châu lục.

Bên cạnh chuyên môn, cuộc sống ngoài sân cỏ cũng là thách thức không nhỏ. Mạng xã hội, chấn thương, chuyện gia đình hay tình cảm cá nhân đều có thể tác động trực tiếp đến phong độ.

Sau ánh hào quang châu Á, chính bản lĩnh, sự kỷ luật và khả năng tự kiểm soát mới quyết định ai có thể tiến xa, ai sẽ bị bỏ lại phía sau trong hành trình bóng đá chuyên nghiệp.

Video U23 Việt Nam 2-2 U23 Hàn Quốc (pen 7-6) - Nguồn: TV360