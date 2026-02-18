Thưa ông, sau những thành công liên tiếp ở VCK U23 châu Á, SEA Games 33, U23 Đông Nam Á, ASEAN Cup, ông đánh giá vị thế hiện tại của bóng đá Việt Nam trong khu vực như thế nào? Và trong những thành công đó, đâu là điều khiến ông tự hào với bạn bè quốc tế nhất?

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: - Có thể thấy rằng những thành tích mà bóng đá Việt Nam đạt được đã mang tính ổn định trong thời gian qua, đặc biệt trong năm 2025 đã cho thấy sự trưởng thành toàn diện của bóng đá Việt Nam ở cấp độ đội tuyển quốc gia và các đội tuyển trẻ.

Việc các đội tuyển giành được những danh hiệu quan trọng như vô địch ASEAN Cup, vô địch U23 Đông Nam Á, HCV SEA Games 33, cũng như mới đây là tấm HCĐ tại VCK U23 châu Á 2026, đã khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trong nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á và ngày càng có sự tiến bộ rõ nét hơn ở đấu trường châu lục.

U23 Việt Nam có 1 năm thi đấu đầy ấn tượng

Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi tự hào nhất khi trao đổi với bạn bè quốc tế không chỉ nằm ở các danh hiệu hay con số thành tích cụ thể, mà chính là hình ảnh một nền bóng đá phát triển có định hướng rõ ràng, có bản sắc, có chiều sâu và đặc biệt là sự kế thừa liên tục giữa các thế hệ cầu thủ.

Việc nhiều đội tuyển từ trẻ đến đội tuyển quốc gia cùng đạt kết quả tích cực, khi có mặt tại những sự kiện bóng đá lớn của châu lục trong cùng một giai đoạn, cho thấy đây không phải là thành công mang tính thời điểm, mà là kết quả của cả một hệ thống đang vận hành tương đối đồng bộ và hiệu quả.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm bản lĩnh thi đấu, tinh thần không từ bỏ và khả năng vượt khó của các đội tuyển Việt Nam cũng nhận được sự đánh giá cao từ bạn bè quốc tế. Cụ thể, U22 Việt Nam bị dẫn trước 2-0 trong trận chung kết SEA Games nhưng vẫn lội ngược dòng giành HCV; hay như trận tranh hạng Ba kéo dài 120 phút vượt qua sự thua thiệt về lực lượng và phân định bằng loạt sút luân lưu căng thẳng với U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2026.

Những màn thể hiện như vậy không nhiều đội bóng làm được, kể cả trên bình diện quốc tế và điều đó cho thấy sự kiên cường cũng như tâm lý thi đấu vững vàng của cầu thủ Việt Nam.

Đằng sau những thành quả nổi bật đó của bóng đá Việt Nam là một quá trình chuẩn bị dài hạn. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về chiến lược phát triển đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) triển khai trong nhiều năm qua, cũng như giai đoạn sắp tới?

- Chiến lược phát triển bóng đá mà VFF triển khai luôn bám sát các định hướng lớn đã được Chính phủ và Bộ VHTT-DL phê duyệt, bao gồm “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và “Đề án phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Trên cơ sở đó, VFF từng bước xây dựng một hệ thống phát triển liên tục từ nền tảng cơ sở đến cấp đội tuyển, với mục tiêu tạo dựng nền móng vững chắc thay vì chỉ hướng đến thành tích trước mắt.

Để chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tin tưởng

Từ việc nâng cấp hệ thống đào tạo trẻ, chuẩn hóa các giải quốc nội đến xây dựng lộ trình phát triển cho từng đội tuyển, chúng tôi luôn ưu tiên sự chuẩn bị bài bản, kế hoạch dài hạn và cách tiếp cận mang tính hệ thống.

Cụ thể, bóng đá Việt Nam đã tổ chức nhiều đợt tập huấn quốc tế và các trận đấu giao hữu chất lượng cho các đội tuyển ở nhiều lứa tuổi, trong đó có những chương trình chuẩn bị rất cụ thể cho U22 và U23 nhằm tăng cường bản lĩnh thi đấu quốc tế. Đây chính là nền tảng giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, sẵn sàng đối diện với áp lực lớn, như những gì họ đã thể hiện tại SEA Games và các giải đấu châu lục.

Trong giai đoạn tới, VFF sẽ tiếp tục đầu tư theo chiều sâu, tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực huấn luyện, đồng thời chú trọng xây dựng các lớp cầu thủ kế cận để thi đấu tốt vòng loại World Cup 2030 và 2034.

Trong quá trình chuẩn bị đó, công tác đào tạo trẻ và hội nhập quốc tế được VFF triển khai ra sao để tạo nền tảng bền vững cho các đội tuyển?

- Nâng cao chất lượng các giải quốc gia, kiên trì với công tác đào tạo trẻ và đẩy mạnh hội nhập, hợp tác quốc tế là những trụ cột quan trọng tạo nên nền tảng phát triển bền vững cho bóng đá Việt Nam. Chúng tôi xác định quan hệ hợp tác quốc tế là chìa khóa để phát triển tiếp cận trình độ bóng đá châu lục.

Vì vậy, thông qua các biên bản hợp tác với các nền bóng đá phát triển như Nhật Bản, Trung Quốc, UAE, Ả rập Xê út (Saudi Arabia), Qatar… trong những năm qua, VFF đã tập trung đầu tư cho hệ thống các giải trẻ quốc gia, đồng thời tạo điều kiện để các đội U17, U20, U22 và U23 thường xuyên được tập huấn và thi đấu cọ xát quốc tế với những đối thủ có chất lượng.

Quá trình này không chỉ giúp cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thi đấu mà còn giúp họ trưởng thành về tâm lý, chiến thuật và tư duy chơi bóng hiện đại. Nhờ đó, các đội tuyển trẻ của Việt Nam có thể duy trì sự ổn định, tính kế thừa và tự tin khi đối đầu với những nền bóng đá mạnh hơn trong khu vực và châu lục.

Năm 2025 được xem là dấu mốc đặc biệt với bóng đá Việt Nam khi nhiều đội tuyển cùng vượt qua vòng loại châu Á. Ông nhìn nhận thành tựu này như thế nào?

- Năm 2025 thực sự là một dấu mốc rất đáng nhớ đối với bóng đá Việt Nam. Không chỉ một đội tuyển, mà có tới 7 đội tuyển ở các lứa tuổi khác nhau cùng vượt qua vòng loại các giải châu Á. Điều này cho thấy sự phát triển đồng đều và chiều sâu chuyên môn của bóng đá Việt Nam đang được nâng lên rõ rệt.

Bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục có 1 năm thành công hơn nữa

Thành quả này phản ánh một quá trình chuẩn bị bền bỉ trong nhiều năm, từ việc nâng cao chất lượng huấn luyện, cải thiện điều kiện tập luyện – thi đấu, đến việc tạo cơ hội cho các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh ở các giải quốc tế. Quan trọng hơn, kết quả đó cho thấy chúng ta đã từng bước xây dựng được một hệ thống phát triển mang tính kế thừa giữa các tuyến trẻ và đội tuyển quốc gia, giúp các thế hệ cầu thủ luôn sẵn sàng tiếp nối và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bóng đá châu lục.

Tuy nhiên, chúng tôi tiếp cận thành tựu này với tinh thần cầu thị. Các vòng chung kết sắp tới sẽ có chất lượng chuyên môn rất cao và đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác chuẩn bị cho các đội tuyển.

Cuối cùng, với mục tiêu dài hạn là World Cup, VFF sẽ lựa chọn con đường nào để hiện thực hóa giấc mơ của bóng đá Việt Nam?

- World Cup là mục tiêu lớn và là khát vọng của bất kỳ nền bóng đá nào. Với Việt Nam, chúng tôi xác định đây là mục tiêu chiến lược, cần được tiếp cận bằng sự chuẩn bị bền bỉ, có lộ trình và mang tính hệ thống.

Con đường để hiện thực hóa giấc mơ đó chính là tiếp tục duy trì và nhân rộng những giá trị đã mang lại thành công trong thời gian qua: phát triển nội lực một cách bền vững, bắt đầu từ đào tạo trẻ, nâng cao chất lượng giải quốc nội, cho đến xây dựng đội tuyển quốc gia có chiều sâu, bản lĩnh và tính ổn định cao.

Một yếu tố quan trọng khác là giữ gìn bản sắc bóng đá Việt Nam, không chạy theo các giải pháp ngắn hạn có thể gây mất cân bằng, mà kiên trì với chiến lược phát triển dài hạn. Khi nền tảng đủ vững chắc, cơ hội sẽ đến. World Cup là kim chỉ nam để VFF kiên định với con đường phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam.