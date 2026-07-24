Tuyển Việt Nam khởi đầu vô cùng ấn tượng tại ASEAN Cup 2026, với chiến thắng đậm 7-0 trước Timor Leste. Các bàn thắng của "Những chiến binh sao vàng" được ghi bởi Hoàng Hên (cú đúp), Xuân Son, Quang Hải và Đình Bắc (hat-trick). Đây cũng là chiến thắng có tỷ số đậm nhất lịch sử tham dự các kỳ giải bóng đá khu vực của "Những chiến binh sao vàng".

Đánh giá về trận đấu, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Các cầu thủ chuẩn bị rất tốt cho trận đấu. Toàn đội thể hiện 100% phong độ trên sân. Đây là một kết quả rất tốt. Mọi cầu thủ đều thi đấu với sự tự tin cao độ. Tôi muốn mang sự tự tin này vào trận đấu tiếp theo gặp Singapore. Chúng tôi sẽ tiếp tục trình diễn một lối chơi tích cực".

HLV Kim Sang Sik hài lòng về màn thể hiện của các học trò. Ảnh: Phan Ích

"Thời tiết khá xấu, nhưng rất đông CĐV Việt Nam đến sân cổ vũ cho các cầu thủ. Tôi thực sự rất trân trọng và cảm ơn điều đó. Cùng với đó, rất nhiều khán giả tại Việt Nam cũng như người hâm mộ theo dõi qua truyền hình luôn ủng hộ đội bóng. Chúng tôi cố gắng thi đấu hết sức mình để mang lại những kết quả tốt nhất trong các trận đấu tiếp theo", HLV Kim Sang Sik gửi lời cảm ơn tới tình cảm của người hâm mộ Việt Nam.

Cầu thủ ghi hat-trick trong trận đấu là Nguyễn Đình Bắc bày tỏ cảm xúc: "Toàn đội thi đấu một trận đấu xuất sắc. Chúng tôi chuẩn bị rất kỹ lưỡng theo đúng giáo án của ban huấn luyện. Chiến thắng là thành quả chung của cả tập thể. Tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì phong độ này để hướng tới một mùa giải thành công".

"Tôi thích cả 3 bàn thắng ngày hôm nay. Về điệu nhảy ăn mừng, tôi học hỏi từ một số cầu thủ Brazil. Họ là những thần tượng của tôi, vì vậy tôi muốn học theo phong cách của họ. Tôi hy vọng các CĐV tiếp tục đồng hành và tiếp sức cho tuyển Việt Nam. Sự ủng hộ của CĐV trên khán đài là động lực rất lớn để chúng tôi thi đấu cống hiến và hướng tới chiến thắng trong các trận đấu tiếp theo", Đình Bắc khẳng định.

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