Ảnh: Hải Hoàng
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Game thủ nổi tiếng 'Chim Sẻ Đi Nắng' cùng nhiều ca sĩ, nghệ sĩ... có buổi giao lưu với tuyển Việt Nam tại sân tập vào chiều 5/8.
HLV Koji Gyotoku bất ngờ cho 3 trụ cột của tuyển Campuchia được phép rời đội trở về nhà trước trận gặp tuyển Việt Nam ở lượt cuối vòng bảng ASEAN Cup 2026.
Dù hết cơ hội vào bán kết ASEAN Cup 2026, Campuchia vẫn là đối thủ mà tuyển Việt Nam cần dành sự tôn trọng ở lượt cuối bảng A.