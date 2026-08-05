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Chiều 5/8, tuyển Việt Nam tập luyện trở lại sau trận thắng Indonesia 3-0, chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Campuchia trên SVĐ Mỹ Đình.
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Ở buổi tập này, tuyển Việt Nam vắng 4 cầu thủ gồm: Đặng Văn Lâm, Patrik Lê Giang, Hoàng Hên và Tài Lộc. Được biết các cầu thủ trên gặp vấn đề về sức khỏe, cần được nghỉ ngơi.
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Trong khi đó, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh dù vừa phải khâu vết thương trên mặt nhưng vẫn ra sân tập luyện bình thường cùng các đồng đội.
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Để có đủ thủ môn, HLV Kim Sang Sik "điều động" Trần Đức Duy từ đội U23 Việt Nam.
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Sau trận thắng Indonesia, tinh thần Đình Bắc và các đồng đội rất thoải mái.
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Tuyển Việt Nam có 7 điểm sau 3 lượt trận, vươn lên dẫn đầu bảng A nhờ hơn Singapore về hiệu số bàn thắng bại. Xuân Son cùng các đồng đội chỉ cần hòa trước Campuchia là lấy vé bán kết, tuy nhiên, đội chủ nhà muốn làm nhiều hơn như thế.
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Tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công trên sân nhà.
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HLV Kim Sang Sik hướng tới kỷ lục 22 trận bất bại cùng tuyển Việt Nam. Cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam vs Campuchia lăn bóng vào lúc 20h ngày 7/8 trên SVĐ Mỹ Đình.

Ảnh: Hải Hoàng

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