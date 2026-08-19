Xuân Son ghi cả hai bàn sau khi vào sân trong hiệp 2, tuyển Việt Nam hạ Malaysia để giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026 với tổng tỷ số 4-0. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ chạm trán Thái Lan ở trận tranh chức vô địch.