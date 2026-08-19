Trên sân nhà Mỹ Đình, tuyển Việt Nam một lần nữa đánh bại Malaysia. Sau hai trận bán kết lượt đi và về, thầy trò HLV Kim Sang Sik giành chiến thắng chung cuộc với tổng tỷ số 4-0, đoạt vé vào chung kết gặp Thái Lan.

Chiến thắng trong trận bán kết lượt về trước Malaysia giúp tuyển Việt Nam kéo dài kỷ lục bất bại của mình dưới thời HLV Kim Sang Sik lên con số 24 trận, trong đó có 21 trận thắng, 3 trận hòa, ghi ghi 63 bàn, chỉ thủng lưới 10 lần.

Xuân Son lập cú đúp giúp tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0. Ảnh: S.N

Chuỗi trận bất bại của tuyển Việt Nam kéo dài từ tháng 10/2024 với trận hòa 1-1 với Ấn Độ ngày 12/10. Lần gần nhất Quang Hải và các đồng đội thất bại là trận giao hữu thua Thái Lan 1-2 ngày 10/9/2024.

Trong chuỗi trận bất bại của mình, đáng chú ý là thành tích toàn thắng của thầy trò HLV Kim Sang Sik năm 2025 (thắng 8 trận). Tuyển Việt Nam thắng Thái Lan 2-1 và 3-2, Campuchia 2-1, Lào 5-0, Malaysia 3-0, Nepal 3-1 và 1-0, trước khi thắng Lào 2-0. Trong đó, trận thắng Malaysia 3-0 được xử theo quyết định của AFC, do đối thủ dùng 7 cầu thủ nhập tịch không đủ tư cách thi đấu.

Năm 2026, tuyển Việt Nam thắng Bangladesh 3-0, Malaysia 3-1, Myanmar 4-0, Timor Leste 7-0, hòa Singapore 0-0, thắng Indonesia 3-0, Campuchia 3-1 và 2 trận thắng trước Malaysia đều với tỷ số 2-0 ở bán kết lượt đi và về ASEAN Cup 2026.

Ở khu vực Đông Nam Á, số trận bất bại của tuyển Việt Nam hiện vượt qua Thái Lan. Trước đó, đội bóng xứ Chùa vàng giữ thành tích tốt nhất Đông Nam Á với chuỗi 21 trận bất bại từ ngày 4/12/1995 đến 15/9/1996 (thắng 16 và hòa năm trận). Kỷ lục của tuyển Việt Nam sẽ còn tiếp tục được kéo dài nếu đánh bại Thái Lan trong 2 trận chung kết ASEAN Cup sắp tới.

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