"Tôi muốn khẳng định, tôi tự hào về các cầu thủ của mình, dù chúng tôi để thua 0-2 trên sân nhà và sân khách. Là một HLV, tôi vẫn tự hào về sự cống hiến của các cầu thủ.

Tôi biết tuyển Việt Nam đưa ra đội hình tốt nhất. Họ là nhà đương kim vô địch. Tôi hy vọng sau thất bại này, các cầu thủ trẻ của chúng tôi có thể tích lũy được kinh nghiệm và phát triển hơn trong tương lai", HLV Tan Cheng Hoe đánh giá về trận đấu.

HLV Tan Cheng Hoe không thất vọng dù Malaysia thua.

"Từ trận đấu trước tôi biết rằng ban huấn luyện của tuyển Việt Nam có sự xoay vòng cầu thủ, và có thể là sẽ cho một số cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi rồi tung vào hiệp 2", thuyền trưởng Malaysia nói thêm.

Với việc thắng Malaysia chung cuộc 4-0, tuyển Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan. HLV Tan Cheng Hoe nói về trận đấu cuối cùng của giải đấu: "Với trận chung kết giữa tuyển Việt Nam vs Thái Lan, tôi nghĩ hai đội bóng đều có lợi thế riêng. Xét về tương quan lực lượng, hai đội khá cân bằng. Nhân đây tôi muốn gửi cái lời chúc tốt đẹp nhất tới hai đội, hy vọng rằng họ có những màn thể hiện tốt nhất ở chung kết".

"Với những cái cầu thủ mới như lúc này, chúng tôi cũng có sự phát triển. Tôi tin rằng người hâm mộ sẽ ủng hộ và đồng hành với chúng tôi. Tôi tin vào cái tương lai của bóng đá Malaysia. Tất nhiên là khi mà tôi có các cầu thủ tốt, khả năng cạnh tranh sẽ nhiều hơn", HLV Tan Cheng Hoe chốt lại.

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