Việt Nam: Patrik Lê Giang; Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung; Trương Tiến Anh, Đoàn Văn Hậu (Quang Kiệt 79'), Nguyễn Hoàng Đức (Thành Long 70'), Nguyễn Quang Hải, Phan Tuấn Tài (Văn Vĩ 70'); Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên (Tài Lộc 59'), Nguyễn Hai Long (Xuân Son 59').
Malaysia: Azri Ghani (1), Muhammad Alif bin Ahmad (4), Ahmad Aysar Hadi bin Mohd Shapri (6), Muhammad Ubaidullah Shamsul Fazili (3), Muhammad Faris Danish bin Mohd Asrul (25), Ziad El Basheer bin Norhisham (26), Daryl Sham George (22), Ezequiel Aguero (8), Mohamadou Sumareh (13), Paulo Josue Stuurmer dos Reis (17), Pavithran Gunalan (21)
Xuân Son ghi cả hai bàn sau khi vào sân trong hiệp 2, tuyển Việt Nam hạ Malaysia để giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026 với tổng tỷ số 4-0. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ chạm trán Thái Lan ở trận tranh chức vô địch.
Phút 63 trận Việt Nam vs Malaysia, Hoàng Đức tạt chìm để Tài Lộc dứt điểm hụt bóng trước sự theo kèm sát. Cơ hội ngon ăn trao cho Tiến Anh, cú dứt điểm bị ngăn chặn, tuy nhiên Xuân Son lập tức tiếp ứng đá bồi tung lưới Malaysia.
Phút 89 trận Việt Nam vs Malaysia, Đình Bắc tranh chấp bóng bổng tạo cơ hội cho Xuân Son tì đè rồi dùng tốc độ vượt qua cầu thủ Malaysia. Cú dứt điểm góc hẹp của tiền đạo TX Nam Định đánh bại thủ môn Azri Ghani, ấn định tỷ số lên 2-0.
Sau trận bán kết lượt về với Singapore, hàng nghìn người hâm mộ Thái Lan lập tức xếp hàng săn vé trận chung kết ASEAN Cup 2026. Tuyển Việt Nam có thể trở thành đối thủ của “Voi chiến” trong cuộc đấu cuối cùng.