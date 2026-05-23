Công điện nêu rõ, xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền là chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược và an sinh xã hội sâu sắc.

Tuy nhiên, đây là mô hình mới với yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng, hiệu quả nhưng một số địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn, tiến độ triển khai còn rất chậm; công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, bố trí nguồn vật liệu xây dựng còn nhiều khó khăn.

Tổng mức đầu tư nhiều dự án tăng cao so với khái toán ban đầu; một số nơi còn lúng túng, chưa thật sự quyết liệt, phân công nhiệm vụ chưa bám sát phương châm "6 rõ". Đặc biệt vẫn còn một số công trình mới ở giai đoạn thi công móng, tầng 1, một số địa phương chậm tiến độ, có trường hợp nguy cơ cao không hoàn thành đúng thời hạn Bộ Chính trị giao.

Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn (bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, Điện Biên) đã khánh thành, đưa vào sử dụng vào ngày 31/1

Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng GD - ĐT tập trung chỉ đạo bộ này hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng ban hành quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới đất liền.

Bộ cần khẩn trương hướng dẫn công tác tuyển sinh, xét tuyển nội trú, bán trú, bố trí giáo viên, cán bộ quản lý và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho các trường nội trú đưa vào sử dụng, đi vào hoạt động sau ngày 30/8 và phương án tổ chức, vận hành sau đầu tư.

Ngoài ra, Bộ GD - ĐT phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan khẩn trương nghiên cứu, ban hành các quy định về tổ chức bộ máy, bổ sung định mức biên chế đối với vị trí việc làm nhân viên hỗ trợ, phục vụ, đặc biệt là cơ chế chăm sóc, bảo đảm an toàn và quản lý học sinh đối với học sinh các khối lớp nhỏ (lớp 1, lớp 2, lớp 3) tại các trường.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, điều phối liên ngành để tháo gỡ kịp thời vướng mắc của các địa phương; quyết liệt chỉ đạo khắc phục triệt để không để tình trạng chậm trễ trong tổ chức thực hiện.

Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương về sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương hiệu quả, đúng quy định pháp luật...

Phát động "chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm" hoàn thành 100 trường trước 30/8

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị bí thư tỉnh ủy, thành ủy và yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành biên giới đất liền trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, tổng mức đầu tư, hiệu quả sử dụng công trình; không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Địa phương cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, khẩn trương tập trung tối đa nguồn lực, bám sát đường găng tiến độ, xây dựng tiến độ từng ngày, từng tuần cho từng dự án, phát động "chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm", bảo đảm hoàn thành 100 trường thí điểm theo đúng kế hoạch đề ra (trước ngày 30/8).

Thủ tướng lưu ý với các địa phương tuyệt đối không đầu tư dàn trải, không đầu tư các điểm trường lẻ, tiết giảm tối đa các hạng mục chưa thực sự cấp thiết, bảo đảm đầu tư thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tế, tránh hình thức, lãng phí.

Các danh mục dự án, nội dung, tổng mức đầu tư, tính chính xác của thông tin, số liệu đề xuất, báo cáo phải bảo đảm đúng quy định, đúng mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương và chủ trương của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng.

Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho các địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án bàn giao công trình, điều chuyển, xử lý tài sản nhà đất, đồ dùng dạy học cũ bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả; bảo đảm công trình sau khi hoàn thành bàn giao được đưa vào hoạt động, giảng dạy ngay, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "trường chờ thiết bị" hoặc "trường chờ giáo viên".