Trang tin The Paper và Nhật báo Vân Nam hôm nay (30/4) đưa tin hiện tượng tuyết rơi với mật độ lớn đã xuất hiện tại huyện Hội Trạch ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trong các ngày 28 - 29/4. Tuyết rơi đã phủ trắng hàng trăm mẫu đất ở núi Đại Hải Thảo và một số khu vực lân cận.

Ông Vương Lương Trung, cán bộ một thôn ở huyện Hội Trạch cho biết: “Tôi không ngờ hiện vẫn còn nhiều tuyết rơi như vậy. Tuyết bắt đầu rơi vào ngày 28/4 ở các khu vực Nhị Đạo Bình, Lục Âm Đường, Thảo Sơn. Sau bữa tối, tuyết rơi dữ dội hơn và chủ yếu ở các khu vực Đại Thái Viên, Bình Tinh, Nhị Hoang trong hơn 4 tiếng đồng hồ”.

Theo Nhật báo Vân Nam, đến sáng 29/4, độ dày của tuyết bao phủ ở khu vực Thảo Sơn đã đạt tới 0,7-0,8m, trong khi lớp tuyết mỏng nhất tại đây cũng đạt 0,2m. Tuyết rơi dày cũng khiến giao thông tại một số khu vực bị ngưng trệ, buộc các cơ quan chức năng địa phương phải điều động lực lượng dọn dẹp để hỗ trợ người dân di chuyển an toàn trên một số đoạn đường.

Các cảnh sát được điều động tham gia dọn dẹp ở một số đoạn đường. Ảnh: The Paper