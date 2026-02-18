Video giới thiệu tục lệ con gái về nhà mẹ trong dịp Tết ở Trung Quốc. Nguồn: THX

Thông tấn xã Trung Quốc (China News) cho hay, tục lệ con gái cùng chồng và con cái trở về nhà mẹ đẻ (nhà ngoại) vào mùng 2 Tết Âm lịch ở “quốc gia tỷ dân” được cho bắt nguồn từ thời của vị vua đầu tiên triều đại nhà Minh là Chu Nguyên Chương (1328 – 1398).

Chân dung vua Minh Chu Nguyên Chương. Ảnh: Baike Baidu

Tương truyền, Chu Nguyên Chương sau khi lên ngôi đã gả con gái của ông là Công chúa An Khánh cho một quan chức quân đội tên là Âu Dương Luân. Vào dịp Tết năm đầu tiên sau khi lấy chồng, trong khi tất cả các công chúa khác đều ở nhà chồng để đón năm mới, thì công chúa An Khánh do chê bai nhà chồng quá giản dị nên muốn vào cung để đón Tết cùng cha mẹ.

Thấy con gái bất ngờ về cung, Mã Hoàng hậu (1332 – 1382) khuyên công chúa An Khánh rằng: “Giờ con đã là một người vợ thì con nên hiếu thảo với cha mẹ chồng và chu đáo với chồng. Họ đang mong chờ được đoàn tụ vui vẻ với con dâu của mình. Giờ đổi lại, nếu con là người mẹ chồng còn con dâu lại là công chúa. Nếu con dâu của con không muốn đón năm mới cùng nhà mình, thì liệu người làm mẹ chồng có vui hay không”.

Sau một hồi thuyết phục, Công chúa An Khánh cuối cùng cũng trở về nhà chồng trong đêm 30 Tết.

Ảnh minh họa tục lệ con gái về nhà mẹ trong dịp Tết ở Trung Quốc. Ảnh: THX

Vào sáng mùng 1 Tết, khi vua Chu Nguyên Chương đang đốt pháo trong sân cung điện thì thấy Công chúa An Khánh và phò mã Âu Dương Luân vào cung để chúc mừng năm mới. Ông liền hỏi tối qua vừa tiễn 2 vợ chồng đi, làm sao sáng mùng 1 Tết đã lại vào cung. Khi biết việc con gái vẫn chưa chúc mừng năm mới cùng các bậc trưởng bối nhà chồng, ông vô cùng tức giận.

“Ta làm vua cũng là người, người dân bách tính cũng là người. Tại sao các con vào dịp Tết không thăm cha mẹ chồng trước, mà lại đến gặp chúng ta. Mau về đoàn tụ với cha mẹ chồng con trước và ở cùng họ một ngày, rồi ngày mai (mùng 2 Tết) hãy đến gặp ta”, vua Minh nói, đồng thời viết một câu đối đưa cho vợ chồng công chúa cầm về phủ để suy ngẫm.

Theo China News, nội dung câu đối được vua Minh đưa ra con gái mang hàm ý người làm con dâu cần kính trọng cha mẹ và gia đình chồng. Câu chuyện vua Minh dạy dỗ công chúa trên sau đó đã lan truyền trong dân gian và dần trở thành tục lệ con gái về nhà mẹ đẻ trong mùng 2 Tết ở Trung Quốc.