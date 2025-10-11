Ông Năng sinh năm 1964 tại xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (cũ). Ông tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội ngành Động cơ đốt trong vào tháng 5/1986 và bảo vệ tiến sĩ kỹ thuật cơ khí động lực tại ngôi trường này năm 1992. Năm 2022, ông được công nhận phó giáo sư.

Hiện ông là giảng viên kiêm Chủ tịch hội đồng Trường Đại học Phenikaa, trước đó là Chủ tịch HĐQT kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa. Trong hồ sơ ứng viên, ông cho biết đã có 18 năm 3 tháng tham gia đào tạo đại học và sau đại học.

Về thành tích khoa học, ông Hồ Xuân Năng đã hướng dẫn 3 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, đang hướng dẫn 5 nghiên cứu sinh khác, đồng thời hướng dẫn nhiều học viên cao học. Ông từng chủ trì 1 đề tài cấp quốc gia, 1 đề tài cấp bộ, 2 đề tài nhánh cấp nhà nước, 3 đề tài cấp cơ sở và 1 đề tài trọng điểm cấp cơ sở. Hiện ông tiếp tục chủ trì 1 đề tài cấp quốc gia.

Tính đến ngày 30/6/2025, ông đã công bố 109 công trình khoa học, trong đó 55 bài đăng trên tạp chí quốc tế uy tín, 14 báo cáo tại hội thảo thuộc danh mục Scopus. Sau khi được công nhận phó giáo sư, ông là tác giả chính của 22 bài báo quốc tế.

Ông Hồ Xuân Năng: Ảnh: Phenikaa

Ngoài ra, ông đã được cấp 14 Bằng độc quyền sáng chế và 5 Giải pháp hữu ích, trong đó 12 sáng chế, giải pháp do ông làm tác giả chính. Nhiều công trình đã được chuyển giao và thương mại hóa, hai sáng chế được ứng dụng trong sản xuất công nghiệp quy mô lớn, bốn sáng chế khác đã được thương mại hóa thành sản phẩm thực tế.

Ông còn xuất bản 8 cuốn sách chuyên ngành tại các nhà xuất bản có uy tín. Các công trình nghiên cứu của ông được đánh giá có giá trị thực tiễn cao, gắn với đổi mới sáng tạo và công nghiệp hóa.

Trong lĩnh vực giáo dục, ông tự đánh giá bản thân “luôn bám sát mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo theo quy định của Bộ GD-ĐT, giúp người học phát triển tư duy sáng tạo, khả năng tự nghiên cứu”. Ông cho rằng, một nhà giáo phải không ngừng học hỏi, rèn luyện để không lạc hậu trước sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật.

“Tôi luôn say mê nghề nghiệp, giữ đạo đức nhà giáo và không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy,” ông viết trong hồ sơ ứng viên.

Không chỉ là nhà khoa học, ông Hồ Xuân Năng còn là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực vật liệu xây dựng cao cấp. Ông từng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A, Giám đốc Công ty cổ phần đá ốp lát cao cấp Vinaconex, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vicostone – doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh.

Từ tháng 6/2014 đến nay, ông giữ chức Chủ tịch HĐQT Vicostone – đơn vị thuộc Tập đoàn Phenikaa. Cuối năm 2024, ông Hồ Xuân Năng đứng thứ 11 trong danh sách người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với tài sản ước tính 8.930 tỷ đồng (theo thống kê của các sàn giao dịch chứng khoán).

Song song hoạt động doanh nghiệp và nghiên cứu, ông Năng được biết đến là người góp phần đưa Trường Đại học Phenikaa phát triển theo mô hình đổi mới sáng tạo, định hướng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Trong suốt sự nghiệp, ông Hồ Xuân Năng được nhận nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, cùng nhiều giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ.



