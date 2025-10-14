Trong danh sách 14 ứng viên giáo sư ngành Y năm 2025, phó giáo sư Hoàng Anh Tiến, 46 tuổi, là người trẻ nhất. Ông quê xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc (cũ), TP Huế.

Hiện nay, phó giáo sư Hoàng Anh Tiến là Phó Trưởng bộ môn Nội, Trưởng Module 9 Tim mạch, Trường Đại học Y Dược Huế. Ông cũng là Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Trưởng khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế.

Bên cạnh công tác đào tạo và điều trị, ông còn giữ nhiều trọng trách trong các tổ chức nghề nghiệp như Phó Chủ tịch Phân hội suy tim Việt Nam, Phó Chủ tịch Phân hội Xơ vữa động mạch Việt Nam, Chủ tịch Liên Chi hội Giấc ngủ miền Trung, Ủy viên Thường vụ Hội Nội khoa Việt Nam và Hội Giấc ngủ Việt Nam. Ông cũng là thành viên các hiệp hội tim mạch uy tín quốc tế như FESC, FACC, FSCAI.

PGS Hoàng Anh Tiến.

Hành trình của ông Hoàng Anh Tiến gắn bó trọn vẹn với Đại học Y Dược Huế - nơi ông khởi đầu sự nghiệp từ vị trí giảng viên hợp đồng Bộ môn Nội năm 2004. Chỉ sau vài năm, ông trở thành giảng viên chính, rồi đảm nhận nhiều vị trí quản lý: Phó Bí thư Đoàn trường, Phó trưởng khoa, Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc trung tâm tim mạch.

Năm 2014, ở tuổi 35, ông được công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư, trở thành một trong những phó giáo sư trẻ nhất của Đại học Huế và cũng là phó giáo sư trẻ nhất ngành Y Việt Nam thời điểm đó. Đây là một thành tích đáng tự hào trong ngành có yêu cầu khắt khe về thời gian, năng lực và kinh nghiệm.

Sinh ra và lớn lên ở Huế, phó giáo sư Hoàng Anh Tiến là minh chứng cho một thế hệ nhà khoa học “made in Việt Nam” được đào tạo bài bản trong nước. Năm 1997, ông đỗ thủ khoa đầu vào khối B Trường Đại học Y Dược Huế. Sáu năm sau, ông tốt nghiệp bác sĩ đa khoa loại giỏi, được chuyển thẳng học cao học và bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2007. Đến năm 2011, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ nội khoa - tim mạch với kết quả xuất sắc.

Không chỉ chuyên sâu về y học, ông còn tốt nghiệp Trường Đại học ngoại ngữ Huế (ngành tiếng Anh), có chứng chỉ tiếng Pháp DELF (do Bộ Giáo dục Pháp cấp).

Hơn 19 năm làm nghề, phó giáo sư Hoàng Anh Tiến đã hướng dẫn 4 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ (trong đó có 2 người do ông hướng dẫn chính), cùng 47 học viên cao học, bác sĩ nội trú và chuyên khoa cấp II hoàn thành luận văn, luận án.

Về nghiên cứu, ông đã chủ nhiệm hoặc tham gia 15 đề tài khoa học từ cấp cơ sở đến cấp Bộ, trong đó có 2 đề tài cấp Bộ và 4 đề tài cấp Tỉnh. Ông công bố hơn 180 bài báo khoa học, trong đó có 45 bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín. Ngoài ra, ông còn xuất bản 18 đầu sách chuyên ngành, gồm 14 giáo trình và 4 sách chuyên khảo, tham khảo phục vụ đào tạo và nghiên cứu.

Bên cạnh công tác giảng dạy và nghiên cứu, phó giáo sư Hoàng Anh Tiến trực tiếp tham gia khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế. Ông đã nhận được nhiều bằng khen, giải thưởng chuyên môn, trong đó có Giải thưởng “Người dẫn đầu chương trình tầm soát tăng huyết áp toàn quốc” do Hội Tăng huyết áp Thế giới trao tặng.



