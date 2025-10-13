Sinh năm 1986, PGS.TS Trần Quốc Trung quê ở thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (cũ).

Ngay sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương, Trần Quốc Trung được giữ lại trường giảng dạy. Từ một giảng viên trẻ, ông từng bước đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng như phó trưởng bộ môn nghiệp vụ, trưởng bộ môn nghiệp vụ. Từ tháng 4/2020 (khi 34 tuổi) cho đến nay, ông là Phó Giám đốc Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương TPHCM.

PGS Trần Quốc Trung được đào tạo bài bản ở những môi trường giáo dục hàng đầu trong nước và quốc tế. Ông tốt nghiệp Cử nhân kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương (2008); Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Trường Đại học Ngoại thương (2011); Thạc sĩ luật, kinh tế và quản lý - chuyên ngành tài chính ngân hàng, Trường Đại học Lille 2, Cộng hòa Pháp (2012); Tiến sĩ khoa học quản lý, Trường Đại học Lille 2, Cộng hòa Pháp (2017). Năm 2020, ở tuổi 34, ông được công nhận đạt chuẩn phó giáo sư ngành Kinh tế.

PGS.TS Trần Quốc Trung là ứng viên giáo sư trẻ nhất năm 2025. Ảnh: Thành đoàn TPHCM

Đến nay, PGS Trần Quốc Trung đã công bố 76 bài báo khoa học, trong đó có 35 bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín (24 bài thuộc danh mục SSCI, 11 bài thuộc Scopus/ESCI); 27 bài do ông là tác giả chính hoặc tác giả duy nhất; 14 bài quốc tế được công bố sau khi ông được công nhận phó giáo sư. Ngoài ra, ông có 40 bài báo trong nước và 1 bài quốc tế trực tuyến.

Ông cũng là tác giả và đồng tác giả của 8 cuốn sách, gồm 2 chuyên khảo (1 sách viết toàn bộ, 1 viết 4 chương); 1 giáo trình, 5 sách chuyên khảo xuất bản bởi các nhà xuất bản uy tín. Bên cạnh đó, ông là chủ nhiệm 1 đề tài cấp quốc gia, 1 đề tài Quỹ Nafosted, 1 đề tài cấp cơ sở và thực hiện 1 đề tài chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp.

“Sau khi được công nhận phó giáo sư, tôi tiếp tục đào sâu kiến thức chuyên môn, hỗ trợ đồng nghiệp và sinh viên trong nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường", PGS Trần Quốc Trung viết trong hồ sơ.

Trong hơn 16 năm công tác, PGS Trần Quốc Trung luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, uy tín và tinh thần trách nhiệm của nhà giáo. Ông tôn trọng đồng nghiệp, đối xử công bằng với người học và chấp hành nghiêm các quy định của ngành giáo dục cũng như của trường.

Ông trực tiếp giảng dạy ở bậc đại học và sau đại học, đồng thời được Đại học New Brunswick (Canada) và Đại học Bedfordshire (Vương quốc Anh) công nhận đạt chuẩn giảng dạy trong các chương trình liên kết quốc tế. Phương pháp giảng dạy của ông hướng tới phát huy tư duy phản biện, sáng tạo và tinh thần chủ động của người học.

Trong hai năm 2023-2024, ông hướng dẫn các nhóm sinh viên đạt nhiều thành tích: Giải nhì cấp Bộ giải thưởng “Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên đại học”; 2 Giải nhất cấp Trường cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học”.

Ông cũng đồng hành với các giảng viên trẻ và sinh viên công bố nhiều bài báo trong và ngoài nước, góp phần xây dựng môi trường học thuật năng động tại Đại học Ngoại thương cơ sở II TPHCM.

PGS Trần Quốc Trung luôn xem nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là phần cốt lõi trong hoạt động giảng dạy đại học. Ông chủ động thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu các cấp, tích cực xuất bản sách chuyên khảo phục vụ đào tạo và mở rộng hợp tác học thuật quốc tế.

Ở vai trò phó giám đốc cơ sở II, ông phụ trách lĩnh vực đào tạo và quản lý khoa học, đã có những góp ý, tham gia hoạch chính sách, phát triển chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng nghiên cứu của Trường Đại học Ngoại thương.

“Tôi nhận thấy bản thân đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và hoàn thành tốt nhiệm vụ của một nhà giáo. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong nghề nghiệp, đổi mới phương pháp sư phạm, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và kỹ năng quản lý. Tôi luôn mong muốn hoàn thiện bản thân để xứng đáng với niềm tin của người học, sự tin cậy của đồng nghiệp và đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của xã hội đối với nền giáo dục đại học”, PGS Trần Quốc Trung viết.