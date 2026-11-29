Tỷ phú Elon Musk cho rằng Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã bị biến thành công cụ can thiệp vào vấn đề chính trị của các quốc gia khác, đồng thời "gây ra nhiều cái chết".

Theo TASS, tỷ phú Elon Musk ngày 28/11 đã cáo buộc USAID là "công cụ" để can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác và gây ảnh hưởng lớn tới nhiều cuộc bầu cử trên toàn thế giới.

Cụ thể, khi bình luận về một bài đăng trên mạng xã hội X cho rằng USAID đã bị biến thành công cụ can thiệp chính trị trên toàn thế giới, ông Musk viết: "Đúng vậy. Họ đã gây ra rất nhiều cái chết".

Đồng quan điểm với người giàu nhất thế giới, Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev cũng cho rằng USAID đã tiến hành một chiến dịch có hệ thống nhằm hạn chế tự do ngôn luận, tẩy não người dân để họ tin vào lợi ích của việc kiểm duyệt các "quan điểm đối lập".

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Bloomberg

USAID được thành lập vào năm 1961, là một cơ quan phát triển quốc tế do chính phủ liên bang Mỹ điều hành, chuyên cung cấp viện trợ dân sự nước ngoài. Kể từ tháng 3/2025, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đình chỉ phần lớn hoạt động viện trợ quốc tế của USAID. Không chỉ với các chương trình của USAID, ông Trump đã "đóng băng" phần lớn viện trợ nước ngoài kể từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình, như một phần của chính sách "Nước Mỹ trên hết".

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên ông Musk có những chỉ trích công khai nhắm vào USAID. Tại thời điểm còn là lãnh đạo của Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), ông Musk từng mô tả USAID là "tổ chức tội phạm", thậm chí cáo buộc cơ quan này có liên quan đến Covid-19.

"Bạn có biết USAID đã sử dụng tiền thuế của người dân Mỹ để tài trợ phát triển vũ khí sinh học, bao gồm cả Covid-19, khiến hàng triệu người tử vong hay không?", ông Musk nói hồi tháng 2/2025.