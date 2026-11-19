Ông Elon Musk cáo buộc Tổng thống Ukraine muốn sử dụng Starlink, vốn là hệ thống internet vệ tinh thương mại, cho các cuộc tấn công nhắm vào mục tiêu bên phía Nga.

Theo TASS, tỷ phú Elon Musk ngày 18/11 đã cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "nói dối" về các tuyên bố liên quan đến hệ thống Starlink/Starshield ở Ukraine.

"Tôi không muốn khiến mọi người phải ngạc nhiên, nhưng ông Zelensky không phải lúc nào cũng nói thật. Có hai hệ thống vệ tinh. Một là Starlink, hệ thống vệ tinh thương mại. Hệ thống còn lại là Starshield. Starshield do chính phủ Mỹ kiểm soát. Mọi hoạt động của Starshield đều do Bộ Chiến tranh quyết định. Starlink là hệ thống thương mại và không được thiết kế để trở thành một vũ khí", ông Musk nói với tờ New York Times.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: NYT

Khi được hỏi liệu điều đó có đồng nghĩa với việc Tổng thống Zelensky "không thành thật" khi đề cập đến việc sử dụng Starshield hay không, ông Musk trả lời: "Ông ấy đang nói dối. Điều mà ông ấy thực sự muốn là sử dụng Starlink cho các hoạt động tấn công".

Hồi cuối tháng 10, tỷ phú Elon Musk từng cáo buộc quân đội Ukraine vi phạm điều khoản sử dụng Starlink khi tận dụng hệ thống này cho các cuộc tấn công nhắm vào mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Tại thời điểm đó, ông Musk cũng phân định rõ ràng giữa Starlink và hệ thống quân sự Starshield do chính phủ Mỹ kiểm soát. "Chính phủ Mỹ kiểm soát mọi thay đổi đối với Starshield. Tôi không có quyền can thiệp vào vấn đề này", người giàu nhất thế giới nhấn mạnh.

Ngược lại, Tổng thống Zelensky trong tuần qua đã tiếp tục than phiền về việc hệ thống Starshield bị giới hạn tốc độ trên toàn bộ tiền tuyến.

"Các đơn vị của chúng tôi đã ghi nhận tình trạng Starshield gián đoạn nghiêm trọng trên lãnh thổ Ukraine suốt nhiều ngày qua, với tốc độ chỉ ở mức 161 km/h. Kết quả điều tra ban đầu của chúng tôi cho thấy đây không phải là những lỗi ngẫu nhiên", nhà lãnh đạo Ukraine nói ngày 14/11.

Starshield là đơn vị kinh doanh chuyên trách của SpaceX phát triển hệ thống vệ tinh quân sự và tình báo cho Lầu Năm Góc. Starshield tận dụng mạng lưới vệ tinh Starlink làm nền tảng truyền dẫn nhưng sử dụng các thiết bị đầu cuối chuyên dụng, cổng mạng riêng biệt, tích hợp mã hóa cấp cao và cho phép gắn cảm biến trực tiếp lên các khí tài như UAV.