Tạp chí Time ngày 23/11 đưa tin, Giám đốc Cơ quan Quản lý nhân sự Liên bang Mỹ (OPM) Scott Kupor mới đây đã tiết lộ về việc DOGE giải thể và phần lớn chức năng của cơ quan này đã được chuyển cho OPM.

"DOGE không còn tồn tại. Trên thực tế, dù không còn bộ máy lãnh đạo tập trung như cũ nhưng các nhiệm vụ của DOGE như giảm lãng phí, tái cấu trúc lực lượng lao động liên bang, chống gian lận,... đã được chuyển sang OPM. Chúng tôi sẽ phối hợp với Văn phòng Quản lý và Ngân sách để thể chế hóa các thay đổi mà DOGE từng thực hiện", ông Kupor cho biết.

Cũng theo ông Kupor, hiện chính phủ Mỹ đã dừng thực hiện chính sách cắt giảm nhân sự liên bang của DOGE.

Tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk. Ảnh: NYT

Nguồn tin của truyền thông Mỹ tiết lộ, kể từ khi tỷ phú Elon Musk rời khỏi chính phủ, hàng chục nhân sự của DOGE, bao gồm cả đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, đã đi theo ông chủ hãng xe điện Tesla.

Bất chấp một số báo cáo cho rằng DOGE vẫn còn 45 nhân viên vào tháng 10 và cơ quan này tiếp tục hoạt động ngay cả trong thời gian chính phủ đóng cửa, đội ngũ của Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần ám chí việc DOGE không còn hoạt động.

Kể từ khi được thành lập, DOGE đã gây ra nhiều tranh cãi khi đặt mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách liên bang 1.000 tỷ USD trước ngày 30/9. Ông Musk và đội ngũ của mình sau đó đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, bao gồm sa thải quy mô lớn, cắt giảm tài trợ và đóng cửa nhiều cơ quan. Tuy vậy, tại thời điểm ông Musk rút lui, DOGE được cho mới tiết kiệm cho chính phủ liên bang 214 tỷ USD, một con số mà nhiều báo cáo tin cơ quan này đã phóng đại.