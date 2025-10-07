Ngày 6/10, Tập đoàn Vingroup (VIC), do ông Phạm Nhật Vượng làm chủ tịch, đã công bố thành lập CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal nhằm đáp ứng nhu cầu nội tại của hệ sinh thái tập đoàn, đồng thời tham gia thúc đẩy phát triển công nghiệp nặng tại Việt Nam.

Công ty VinMetal có vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng, với mục tiêu xây dựng tổ hợp sản xuất thép công nghiệp - công nghệ cao, công suất khoảng 5 triệu tấn/năm trong giai đoạn 1, tại Vũng Áng, Hà Tĩnh.

VinMetal không chỉ sản xuất thép dân dụng mà còn hướng tới thép đặc chủng cho xe điện và hạ tầng giao thông tốc độ cao, như thép làm thân xe, ray, kết cấu cầu - cảng - đường sắt... phục vụ cho VinFast, Vinhomes... VinMetal cũng hướng tới xuất khẩu thép ra các thị trường trong khu vực và quốc tế.

Như vậy, Vingroup đã chính thức bước vào một lĩnh vực mới, cạnh tranh với các ông lớn hoạt động trong ngành hàng chục năm như Tập đoàn Hòa Phát (HPG) do tỷ phú Trần Đình Long làm chủ tịch. Dòng thép mà Vingroup hướng tới có tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, lĩnh vực mà ngay cả Hòa Phát cũng mới bắt đầu tham gia.

Vingroup sản xuất thép nhắm tới phục vụ nhiều dự án lớn như đường sắt cao tốc Bắc - Nam, tuyến TPHCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh...

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có khối tài sản đạt 17,1 tỷ USD tính tới 6/10. Nguồn: FB

Trước đó, hôm 5/10, ông Phạm Nhật Vượng chuyển nhượng hơn 60 triệu cổ phiếu VIC, trị giá khoảng 10.600 tỷ đồng, dự kiến trong khoảng thời gian từ 9/10-7/11, sang CTCP Năng lượng VinEnergo.

Sau giao dịch, ông Vượng sẽ hạ sở hữu từ 449,9 triệu đơn vị (tương đương 11,59% vốn) xuống còn 389,9 triệu đơn vị (10,04% vốn). Còn VinEnergo sẽ sở hữu 165,7 triệu cổ phiếu VIC, tỷ lệ sở hữu 4,27%.

VinEnergo là chủ đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng có công suất lớn nhất Việt Nam 4.800 MW.

Tháng 7, ông Vượng cũng đã góp thêm hơn 78,5 triệu cổ phiếu Vingroup, tương đương gần 8.400 tỷ đồng, vào công ty được thành lập để đăng ký đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam VinSpeed. Trước đó, ông đã chuyển nhượng hơn 48 triệu cổ phiếu VIC sang doanh nghiệp này.

Như vậy, VinSpeed đang nắm hơn 135,6 triệu cổ phiếu Vingroup, tương đương 3,5% vốn điều lệ.

Vingroup và tỷ phú Phạm Nhật Vượng rót vốn vào các công ty và lấn sang các lĩnh vực mới trong bối cảnh cổ phiếu Vingroup đã tăng gấp khoảng 4,6 lần trong vòng hơn 9 tháng, lên gần 180.000 đồng/cp, qua đó góp phần quan trọng giúp chỉ số VN-Index leo lên đỉnh cao kỷ lục gần 1.700 điểm như hiện tại.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có khối tài sản lên ngưỡng 17,1 tỷ USD tính tới ngày 6/10 và xếp thứ 141 trên thế giới, theo Forbes.

Cổ phiếu Vinhomes (VHM) cũng tăng mạnh, thêm 2.700 đồng lên 102.700 đồng/cp.

Hồi tháng 8/2018, Tập đoàn Vingroup đã công bố mục tiêu là đến năm 2028 trở thành một tập đoàn công nghệ - công nghiệp - dịch vụ đẳng cấp quốc tế, trong đó công nghệ chiếm tỷ trọng chính, thay vì phần lớn chỉ tập trung vào dịch vụ và bất động sản như trước.

Tháng 7/2025, Vingroup công bố thông tin về việc triển khai 2 khu công nghiệp 10.000 tỷ đồng chỉ sau một tuần nhận giấy chứng nhận đầu tư.

Tới tháng 8, tập đoàn này công bố 2 trụ cột hoạt động mới là hạ tầng và năng lượng xanh, nhân dịp kỷ niệm 32 năm ngày thành lập. Trong mảng hạ tầng, Vingroup nhắm tới công nghiệp đường sắt tốc độ cao, cầu, cảng, logistics...

Với mảng bất động sản, Vingroup và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái liên tục triển khai các đại dự án như "thành phố trên biển" Vinhomes Green Paradise (Vin Cần Giờ) 2.870ha, Vinhomes Cổ Loa, “đảo tỷ phú” Vinhomes Royal Island (Vin Vũ Yên) 877ha...

Có thể thấy, VinMetal hay trước đó là VinEnergo và VinSpeed, là những mảnh ghép quan trọng mới trong hệ sinh thái của Vingroup, hỗ trợ mạnh mẽ cho mảng sản xuất ô tô điện, bất động sản trụ cột của tập đoàn. Đồng thời, cùng với các tập đoàn lớn khác tạo nền tảng hạ tầng công nghiệp quốc gia.

Việc mở rộng sang nhiều lĩnh vực cũng khiến quy mô tài sản của Vingroup tăng mạnh. Tính tới cuối quý II/2025, tài sản của Vingroup đạt hơn 964,4 nghìn tỷ đồng, tăng 15,3% so với mức 836,6 nghìn tỷ đồng hồi đầu năm.