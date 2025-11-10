Mở cửa phiên giao dịch 10/11, lực cầu bắt đáy đã đẩy nhiều mã cổ phiếu, trong đó có nhóm trụ cột VN30, tăng giá mạnh. Chỉ số VN-Index nhiều thời điểm hồi phục mạnh mẽ, lên trên ngưỡng 1.600 điểm.

Tuy nhiên, giống các phiên gần đây, áp lực bán cuối phiên lại kéo VN-Index đi xuống. Chỉ số này tiếp tục quá trình dò đáy kéo dài khoảng một tháng qua, sau khi đã tăng vọt từ mức 1.100 điểm hồi tháng 4 lên ngưỡng 1.800 điểm hồi giữa tháng 10.

Kết thúc phiên giao dịch 10/11, chỉ số VN-Index giảm 18,56 điểm (-1,16%) xuống 1.580,54 điểm. VN30-Index giảm 20,53 điểm (-1,13%) xuống 1.804,18 điểm. Số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo với 432 mã trên toàn thị trường, trong khi chỉ có 248 mã tăng giá.

Trong nhóm 30 cổ phiếu trụ cột nhóm VN30, chỉ có 6 mã tăng giá và 3 mã đứng giá, còn lại đều giảm giá vào cuối phiên.

Nhóm cổ phiếu Vin giảm giá trong bối cảnh đã tăng rất mạnh trước đó, dù các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm chủ tịch trong khoảng một năm qua đón nhận nhiều thông tin tích cực, nhiều đại dự án được khởi công, cấp phép...

Thị trường chứng khoán tiếp tục dò đáy. Ảnh: HH

Hiện tượng bán mạnh cũng diễn ra đối với cổ phiếu nhiều nhóm ngành khác vào cuối phiên, phản ánh sự thận trọng và quá trình dò đáy đang diễn ra.

Trong phiên 10/11, cổ phiếu Tập đoàn FPT (FPT) giảm 4.800 đồng xuống 96.200 đồng/cp. Cổ phiếu VietJet (VJC) giảm 1.500 đồng xuống 176.500 đồng/cp. Cổ phiếu GAS giảm 1.700 đồng xuống 61.200 đồng/cp...

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và thép tăng điểm nhẹ.

Điểm tích cực là các nhà đầu tư nước ngoài giảm bán ròng trên toàn thị trường. Khối ngoại chỉ bán ròng khoảng 300 tỷ đồng, so với chuỗi ngày bán mạnh nghìn tỷ đồng/phiên trước đó. Nhóm này mua 400 tỷ đồng cổ phiếu Tập đoàn Hòa Phát (HPG).

Sau khoảng một tháng giảm điểm mạnh, giá nhiều cổ phiếu trở lại mức thấp hồi đầu năm.

Nhiều cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán, bất động sản, ngân hàng đã giảm 20-40% trong khoảng một tháng qua, dù VN-Index chỉ giảm 11-12%.

Trong ngắn hạn, thị trường chứng khoán được dự báo còn nhiều biến động khi giới đầu tư vẫn thận trọng và dò đáy chờ những tín hiệu tích cực. Nếu giá cổ phiếu giảm thêm có thể kích hoạt tình trạng bán giải chấp và kéo thị trường xuống sâu hơn nữa.

Trước đó, một số công ty chứng khoán dự báo VN-Index có thể về ngưỡng 1.500-1.560 điểm trong đợt điều chỉnh giảm này.

Về trung và dài hạn, thị trường được dự báo vẫn trong xu hướng đi lên nhờ vĩ mô vẫn tích cực, tăng trưởng của các doanh nghiệp niêm yết tốt và nền kinh tế vẫn đang trong giai đoạn bơm tiền. Thị trường chứng khoán cũng sẽ được hưởng lợi khi được nâng hạng từ cận biên lên mới nổi và tỷ giá USD/VND sẽ ổn định hơn sau khi Mỹ hạ lãi suất thêm nữa.

Dù vậy, trong ngắn hạn, giới đầu tư vẫn thận trọng trước những diễn biến khó lường.