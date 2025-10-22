Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine leo thang, tên lửa dẫn đường Grom-E1 của Nga bất ngờ "lên tiếng" với cú đánh chính xác vào Dnipro cách 120km, khiến phòng không Ukraine "toát mồ hôi". Không phải bom lượn UMPK tầm ngắn 80km, cũng chẳng phải UAV tự sát Geran-2 tải trọng nhẹ, tên lửa Grom-E1 chính là "kẻ săn mồi hoàn hảo" lấp đầy khoảng trống chết người, kết hợp sức mạnh bom 315kg và động cơ tên lửa đẩy. Bí mật công nghệ gì khiến vũ khí này "bá đạo" đến vậy?

Tên lửa Grom-E1. Ảnh: fakty.com.ua

Video: Next-Generation Future

"Quái vật" Grom-E1 kết hợp bom lượn và tên lửa đẩy

Theo Eurasian Times và Vikna.tv, Grom-E1 không phải bom thông thường mà là vũ khí lai (hybrid missile-bomb/hybrid rocket-bomb) kết hợp giữa các tính năng của tên lửa có động cơ và bom lượn được dẫn đường chính xác do Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật (KTRV) Nga phát triển.

Với khối lượng tổng 594kg, trong đó đầu đạn nổ 315kg (chiếm hơn 50%), Grom-E1 được thiết kế để thay thế hoàn hảo cho UMPK kit – bộ kit biến bom FAB thành bom lượn tầm 80km.

Điểm đột phá là động cơ tên lửa rắn (solid-fuel rocket booster) gắn phía đuôi, cho phép Grom-E1 "bay vọt" xa hơn hẳn.

Khi thả từ Su-34 ở độ cao 12km và tốc độ 1.600 km/h, booster kích hoạt ngay lập tức, đẩy tên lửa đạt tầm bắn tối đa 120km – vượt UMPK 50% và tiếp cận được mục tiêu mà Geran-2 (tải trọng chỉ 40-50kg) không thể sánh bằng.

Theo 24tv.ua, công nghệ này lấy cảm hứng từ tên lửa Kh-38 nhưng "nâng cấp" để chống nhiễu ECM Ukraine hiệu quả hơn.

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Công nghệ dẫn đường "mù bóng tối" - GLONASS + TV seeker

Bí quyết "chính xác như laser" của Grom-E1 nằm ở hệ thống dẫn đường kép (dual-guidance), được Rambler News phân tích chi tiết:

Giai đoạn giữa đường bay (mid-course): Sử dụng GLONASS/GPS kết hợp INS (hệ thống quán tính), cho độ chính xác CEP dưới 10m ngay cả khi mất tín hiệu vệ tinh. Điều này giúp Grom-E1 "bay thẳng" 120km mà không lệch hướng, khác hẳn UMPK chỉ dựa vào quán tính đơn thuần dễ bị gió lạc.

Giai đoạn cuối (terminal phase): Chuyển sang TV seeker (đầu dò TV) với camera hồng ngoại, tự động khóa mục tiêu qua hình ảnh thời gian thực.

Theo Modern Engineering Marvels, công nghệ này cho phép điều chỉnh quỹ đạo cuối cùng chỉ trong 5-10 giây, đánh trúng xe tăng hoặc kho đạn di động - điều UAV Geran-2 (chỉ có quang học cơ bản) không làm được.

Thêm nữa, cánh lướt composite gập gọn (unfolding wings) dài 2,5m giúp Grom-E1 lượn kế hoạch ở tốc độ Mach 0.8-1.0, tiết kiệm nhiên liệu và né radar.

Tờ Fakty.com.ua tiết lộ: Toàn bộ hệ thống được "thu gọn" vào thân bom FAB-500, dễ dàng tích hợp với Su-30/34 mà không cần thay đổi máy bay.

Ảnh: modernengineeringmarvels.com

Lấp đầy "khoảng trống chết" giữa UMPK và Geran-2

Theo Boltflight.com, Grom-E1 sinh ra để giải quyết lỗ hổng chiến thuật Nga: UMPK chỉ bay 80km (dễ bị tên lửa Patriot bắn hạ), còn Geran-2 (Shahed-136) bay xa 1.000km nhưng tải trọng yếu, chỉ phá hủy nhẹ.

Với tầm bắn 120km kết hợp 315kg đầu đạn, Grom-E1 tấn công được "vùng chết" (dead zone) 80-200km – lý tưởng cho mục tiêu kho vũ khí Dnipro hay trung tâm chỉ huy cách tiền tuyến 100km.

Tờ Eurasian Times nhấn mạnh: Một quả Grom-E1 tương đương 6 Geran-2 về sức hủy, nhưng chi phí chỉ bằng 1/3 tên lửa Kalibr (2 triệu USD).

Nga ra mắt Grom-E1, tổ hợp tên lửa-bom gây sát thương diện rộng. Ảnh: vikna.tv

Thử nghiệm thực chiến: "Cú đánh Dnipro" làm phòng không Ukraine "run rẩy"

Ngày 14/10, Su-34 Nga thả Grom-E1 từ Voronezh, bay 120km đánh trúng nhà máy ở Dnipro – video từ Vikna.tv cho thấy vụ nổ phá hủy 70% mục tiêu.

Theo 24tv.ua, Nga đã sản xuất hàng trăm quả Grom-E1 từ 2024, nhưng dùng tiết kiệm vì công nghệ TV seeker đắt đỏ (khoảng 500.000 USD/quả).

Tốc độ sản xuất tăng 200% sau khi Ukraine nhận F-16, chứng tỏ Grom-E1 là "vũ khí then chốt" trong giai đoạn mới.

Grom-E1 không chỉ là tên lửa – nó là cuộc cách mạng công nghệ Nga, biến bom thường thành "sát thủ tầm xa" với GLONASS-TV + rocket booster.

Liệu phòng không Ukraine có trụ nổi trước "quái vật tầm bắn 120km" này? Chiến sự sẽ còn nóng hơn khi Nga đẩy mạnh sản xuất hàng loạt.