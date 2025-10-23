Ngày 21/10, Bayraktar Kizilelma, máy bay chiến đấu không người lái (UCAV - Unmanned Combat Aerial Vehicle) tàng hình ‘Made in Turkey’, hoàn tất chuyến bay thử đầu tiên với radar AESA MURAD-100A từ ASELSAN, sử dụng chip GaN siêu dẫn để theo dõi 12 mục tiêu cùng lúc, chống nhiễu ‘bất khả xâm phạm’ và hướng dẫn tên lửa BVR tầm 200km, cạnh tranh trực tiếp với ‘quái vật’ F-35 của Mỹ. Không còn phụ thuộc Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ đang ‘code’ lại bản đồ sức mạnh không quân, biến Ankara thành ‘ông lớn’ công nghệ bay không người lái.

ASELSAN xác nhận radar điều khiển hỏa lực mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) MURAD 100-A của hãng đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên trên máy bay chiến đấu không người lái Bayraktar KIZILELMA, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chương trình tích hợp radar đa nền tảng. Ảnh: turdef.com

UCAV tàng hình Kizilelma thực hiện chuyến bay. Video: TürkSavunma

UCAV tàng hình Kizilelma: 'Sát thủ bóng đêm' trên bầu trời Thổ Nhĩ Kỳ

Bayraktar Kizilelma (máy bay không người lái (UAV) chiến đấu tàng hình thế hệ mới của Thổ Nhĩ Kỳ do công ty Baykar phát triển) là sản phẩm của chương trình MIUS (Manned-Unmanned Teaming System), đánh dấu lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất UAV chiến đấu phản lực tàng hình.

Với thiết kế tàng hình (stealth) giảm tiết diện radar chéo (RCS), Kizilelma có khả năng hoạt động trên tàu sân bay đổ bộ, tốc độ tối đa Mach 0.9, trần bay lên đến 13.716 mét (45.000 feet), trọng lượng cất cánh tối đa 8,5 tấn và tải trọng vũ khí 1,5 tấn.

Không chỉ là "UAV thông thường", Kizilelma được tối ưu cho các nhiệm vụ đa năng: tấn công chính xác tầm xa, trinh sát điện tử và hỗ trợ hỏa lực trong môi trường chiến tranh hiện đại.

Do Baykar, công ty nổi tiếng với dòng Bayraktar TB2 'nghĩa tử', phát triển, Kizilelma đại diện cho tham vọng tự chủ quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ.

Sản xuất hàng loạt đã khởi động, dự kiến giao cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2026, hứa hẹn thay đổi cán cân sức mạnh ở Trung Đông và Địa Trung Hải.

Ảnh: turdef.com

Radar MURAD-100A: 'Mắt thần' GaN-Based đột phá giới hạn

Điểm nhấn của chuyến bay thử lần này chính là MURAD-100A - radar kiểm soát hỏa lực AESA (Active Electronically Scanned Array) hoàn toàn nội địa do ASELSAN sản xuất.

Sử dụng công nghệ Gallium Nitride (GaN) cho khuếch đại công suất, MURAD-100A kết hợp quét chùm điện tử linh hoạt, tạo chùm số ở cấp sub-array và hoạt động xen kẽ thời gian, mang lại độ phủ tần số rộng và hiệu suất phát hiện vượt trội.

Phạm vi phát hiện lên đến khoảng 200km, quét phương vị 140 độ, MURAD-100A không chỉ là "radar" mà còn là "bộ não" chiến đấu.

Nổi bật nhất là khả năng theo dõi đa mục tiêu: radar có thể giám sát đồng thời lên đến 12 mục tiêu trong khoảng cách 18-130km, hỗ trợ hướng dẫn tên lửa ngoài tầm nhìn (BVR) cho cả không đối không và không đối đất.

Trong môi trường nhiễu điện tử phức tạp, MURAD-100A chứng tỏ khả năng chống nhiễu mạnh mẽ nhờ thiết kế sidelobe thấp và phần mềm định nghĩa linh hoạt, cho phép cập nhật nhiệm vụ mà không cần thay đổi phần cứng lớn.

ASELSAN mô tả đây là "khả năng thay đổi cuộc chơi", nâng tầm hiệu quả cho cả máy bay có người lái và không người lái.

So sánh với "đồng cấp", MURAD-100A được thiết kế tương thích với F-16 qua chương trình ÖZGÜR, và có tiềm năng cạnh tranh với hệ thống AN/APG-81 trên F-35 nhờ hiệu suất GaN cao hơn, chi phí thấp hơn và tính linh hoạt đa nền tảng.

Trước Kizilelma, radar này đã bay thử thành công trên Bayraktar Akıncı từ tháng 2/2025, chứng minh độ tin cậy.

Máy bay không người lái tấn công Kizilelma bay thử với radar AESA. Ảnh: Baykar/aviationweek.com

Chuyến bay thử lịch sử

Chuyến bay đầu tiên với radar MURAD-100A trên Kizilelma diễn ra vào ngày 21/10, đánh dấu sự tích hợp hoàn hảo giữa hai "gã khổng lồ" nội địa Thổ Nhĩ Kỳ - Baykar và ASELSAN.

Các bài kiểm tra xác nhận chức năng cốt lõi: phát hiện, theo dõi đa mục tiêu và hướng dẫn BVR, tất cả đều đạt kết quả "xuất sắc" trong điều kiện thực tế.

Chỉ vài tuần trước, ngày 8/10, Kizilelma còn thử nghiệm thành công vũ khí Tolun của ASELSAN và Teber-82 của Roketsan, phá hủy mục tiêu chính xác.

"Quá trình thử nghiệm của máy bay chiến đấu không người lái quốc gia đang tiến triển thành công theo lịch trình", Baykar tuyên bố, nhấn mạnh sự sẵn sàng triển khai.

Với radar MURAD-100A, Kizilelma không còn là "UAV thông thường" mà trở thành "chiến binh đa năng" cho các kịch bản tác chiến hỗn hợp, từ đánh chặn tầm xa đến hỗ trợ điện tử.

Sự kiện này không chỉ là thành tựu kỹ thuật mà còn là tuyên ngôn độc lập quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ. Bằng cách giảm phụ thuộc vào công nghệ ngoại, Ankara củng cố vị thế "nhà xuất khẩu UAV hàng đầu thế giới", với tiềm năng bán Kizilelma cho các đồng minh khu vực.

Hệ thống này nâng cao khả năng răn đe, hỗ trợ kiến trúc lực lượng lai (manned-unmanned) và mở đường cho các UAV thế hệ tiếp theo.

Các chuyến bay thử tiếp theo sẽ tinh chỉnh hiệu suất, trong khi radar MURAD-100A có thể xuất hiện trên KAAN, máy bay chiến đấu thế hệ 5 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thế giới đang dõi theo dõi, liệu Kizilelma có làm rung chuyển ngành công nghiệp hàng không toàn cầu?