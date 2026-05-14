Sau chiến thắng đầy cảm xúc trước U17 UAE, HLV Cristiano Roland khẳng định thành quả này không chỉ là niềm vui nhất thời, mà còn là nền móng quan trọng cho sự phát triển của các thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam.

"Tôi xin gửi lời chúc mừng đến tất cả chúng ta. Tấm vé đi tiếp và suất dự World Cup là kết quả xứng đáng cho một quá trình lao động bền bỉ mà chúng tôi bắt đầu cùng thế hệ cầu thủ này.

Tôi cố gắng truyền đạt mọi kinh nghiệm mình có để các em hiểu được sự khốc liệt của đấu trường châu lục. Với những cầu thủ trẻ, mỗi trận đấu là một bài học và các em đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc.

HLV Cristiano Roland tự hào về các học trò. Ảnh: VFF

Tôi thực sự tự hào về các học trò. Các em thể hiện một phong độ tuyệt vời, đặc biệt là cách chúng ta đứng dậy sau những sai sót ở trận đấu trước. Tại giải đấu này, không có đối thủ nào yếu, nhưng chúng ta đã chứng minh mình xứng đáng là người chiến thắng", thuyền trưởng người Brazil nói.

HLV Cristiano Roland cho biết: "Sau trận thua U17 Hàn Quốc, đã có những lo ngại về tâm lý của các cầu thủ bởi toàn đội đều buồn vì vừa đứt mạch bất bại. Bước vào trận đấu với U17 UAE gặp áp lực phải thắng và lại bị thủng lưới sớm là một thử thách cực đại.

Tuy nhiên, các cầu thủ chứng minh họ sẵn sàng về mọi mặt. Những bài học từ quá khứ giúp các em giữ được sự bình tĩnh, tính tổ chức và một tinh thần chiến đấu không khoan nhượng để lội ngược dòng. Đó chính là bản lĩnh mà chúng tôi luôn tìm kiếm".

U17 Việt Nam lần đầu vào World Cup. Ảnh: VFF

Theo thuyền trưởng U17 Việt Nam, chìa khóa dẫn tới thành công là sức mạnh của sự đoàn kết, ông nói: "U17 Việt Nam có nhiều cá nhân kỹ thuật, nhưng tôi luôn nhấn mạnh rằng: cá nhân chỉ tỏa sáng khi nằm trong một tập thể gắn kết. Chúng tôi xây dựng đội bóng thành một khối thống nhất, nơi mọi cầu thủ đều sẵn sàng hỗ trợ và chạy thay phần cho đồng đội.

Sự gắn bó như những người anh em trong gia đình giúp các em vượt qua rào cản về thể lực, duy trì cường độ cao cho đến phút cuối cùng".

"Điều tôi trân trọng nhất là sự vững vàng về tâm lý. Các em thấu hiểu một triết lý quan trọng: sai lầm là một phần của bóng đá, nhưng cách chúng ta phản ứng với nó mới định nghĩa chúng ta là ai. Ngay cả những cầu thủ kỳ cựu nhất cũng có lúc mắc lỗi, nên tôi luôn khích lệ các em không được phép bỏ cuộc. Sự bền bỉ về tinh thần và khát khao làm tốt hơn mỗi ngày là điều tôi thấy rõ nhất ở lứa cầu thủ này. Tôi tin rằng kết quả hôm nay là cú hích lớn cho tương lai của bóng đá Việt Nam", HLV Cristiano nói thêm.

HLV Cristiano Roland có công rất lớn với thành công của U17 Việt Nam. Ảnh: VFF

"Đây là thành quả từ sự đầu tư đúng đắn của VFF và sự ủng hộ của ngài Chủ tịch Trần Quốc Tuấn. Chúng ta cần hiểu rằng bóng đá trẻ cần sự kiên nhẫn và hỗ trợ liên tục. Nhìn vào sự chuyên nghiệp và cơ sở hạ tầng tại Saudi Arabia, chúng ta thấy rõ tầm quan trọng của việc tạo điều kiện tốt nhất cho các em cọ xát. Tôi hy vọng thành công này sẽ thu hút thêm nhiều sự quan tâm và đầu tư hơn nữa, bởi bóng đá Việt Nam có tiềm năng rất lớn và một tình yêu bóng đá mãnh liệt từ người dân.

Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới người hâm mộ. Dù cách xa hàng nghìn cây số, chúng tôi vẫn luôn cảm nhận được hơi ấm từ quê nhà qua từng tin nhắn, lời động viên. Chiến thắng này là món quà dành tặng cho các bạn. Hành trình của U17 Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục, và chúng tôi sẽ chiến đấu với tất cả những gì mình có", HLV Cristiano Roland chốt lại.

