Chiến thắng xứng đáng

Bước vào trận đấu quyết định với U17 UAE, U17 Việt Nam đứng trước một bài toán chiến thuật rõ ràng: chỉ cần một kết quả hòa là đủ giành vé vào tứ kết (đồng nghĩa với tấm vé dự U17 World Cup).

Tuy nhiên, mọi toan tính dường như bị dội một gáo nước lạnh khi lưới của thủ thành Xuân Hoà rung lên ngay từ giây thứ 20. Bàn thua chóng vánh này là một thử thách cực đại về mặt tâm lý đối với những cầu thủ chưa tròn đôi tám.

U17 Việt Nam giành chiến thắng xứng đáng trước U17 UAE

Thế nhưng, thay vì sụp đổ hay lúng túng, bàn thua sớm lại trở thành chất xúc tác thổi bùng tinh thần chiến đấu của các học trò HLV Roland. Với triết lý tấn công áp đặt vốn đã được rèn giũa kỹ lưỡng, U17 Việt Nam ngay lập tức đẩy cao đội hình, giành quyền kiểm soát bóng và bắt đối thủ phải cuốn theo lối chơi của đội bóng áo đỏ.

U17 Việt Nam cho thấy sự vượt trội về mặt tổ chức và khả năng chuyển trạng thái. Những pha phối hợp nhuần nhuyễn ở biên và khả năng dàn xếp tấn công tốt, liên tục đặt khung thành UAE vào tình thế chống đỡ vất vả.

Ba bàn thắng vào lưới của U17 UAE chỉ là số ít cơ hội được chuyển hoá. Nhưng điều đó cũng là đủ để U17 Việt Nam lội ngược dòng và giành chiến thắng 3-2, đồng thời lấy vé dự U17 World Cup với ngôi đầu bảng.

Không phải may mắn nhất thời

Nếu nhìn vào cả một quá trình chuẩn bị tấm vé dự U17 World Cup của đoàn quân HLV Roland không hề là một cú sốc hay sự may mắn nhất thời.

Ngay từ những trận đấu đầu tiên tại vòng loại, đoàn quân của HLV Roland đã trình diễn một bộ mặt rất ổn: điềm tĩnh, khoa học và đầy tính kỷ luật, không kém cạnh với các đối thủ cùng trang lứa ở khu vực và châu lục.

Tấm vé dự U17 World Cup là thành quả xứng đáng cho thầy trò HLV Roland

Thất bại 1-4 trước U17 Hàn Quốc rất đáng tiếc, nhưng phần còn lại trong khoảng thời gian hơn 270 phút tại vòng bảng U17 châu Á 2026, những gì U17 Việt Nam để lại vô cùng ấn tượng.

Màn thể hiện trước UAE chính là minh chứng rõ nét nhất cho thành quả của một quá trình đầu tư, rèn luyện dưới thời HLV Roland. Và lúc này, có thể khẳng định U17 Việt Nam hoàn toàn chơi bóng sòng phẳng với các nền bóng đá mạnh hơn.

Chính vì thế, U17 Việt Nam hoàn toàn xứng đáng góp mặt ở ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh. Đây không chỉ là niềm tự hào đối với người hâm mộ, mà còn mở ra một chương mới đầy hy vọng cho bóng đá nước nhà với lứa cầu thủ mà ông Roland đang dẫn dắt.

