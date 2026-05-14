Đối thủ của U17 Việt Nam tại vòng tứ kết U17 châu Á 2026 chính thức được xác định là U17 Australia. Kết quả này đến sau khi U17 Uzbekistan đánh bại Australia với tỷ số 2-0 để giành ngôi đầu bảng D.

Trong trận đấu quyết định ngôi nhất bảng, U17 Uzbekistan cho thấy sự sắc bén và hiệu quả vượt trội. Phút 28, Murodov tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số cho đại diện Trung Á sau tình huống tổ chức tấn công tốc độ.

U17 Việt Nam gặp lại U17 Australia ở tứ kết U17 châu Á 2026 - Ảnh: AFC

Đến phút 45, Ravshanbekov tiếp tục ghi bàn nhân đôi cách biệt, giúp U17 Uzbekistan tạo lợi thế lớn trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, U17 Australia nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kín kẽ của đối thủ. Thất bại 0-2 khiến đội bóng xứ chuột túi chỉ cán đích ở vị trí nhì bảng D và phải gặp U17 Việt Nam ở vòng tứ kết.

Trong khi đó, U17 Uzbekistan chạm trán U17 Hàn Quốc, đội nhì bảng C do chỉ có được trận hòa trước U17 Yemen.

Cuộc đối đầu U17 Việt Nam và U17 Australia được chờ đợi khi đây là màn tái đấu đầy duyên nợ. Hồi tháng 4 vừa qua tại bán kết U17 Đông Nam Á 2026, thầy trò HLV Cristiano Roland từng lội ngược dòng đánh bại Australia 2-1 để giành quyền vào chung kết, trước khi lên ngôi vô địch đầy thuyết phục.

