Với 3 pha lập công của Nguyễn Lực (41'), Minh Thuỷ (48') và Mạnh Cường (69'), U17 Việt Nam đánh bại U17 UAE 3-2 sau màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở. Trận thắng này giúp U17 Việt Nam điền tên vào tứ kết VCK U17 châu Á cùng suất dự World Cup 2026.

Đây là lần đầu tiên một đội bóng lứa tuổi U17 của Việt Nam giành vé dự World Cup. Trước đó, chỉ có U19 Việt Nam thời của Quang Hải, Xuân Trường làm được điều này.

U17 Việt Nam chiến đấu với tinh thần cao nhất. Ảnh: VFF

Chiến thắng của U17 Việt Nam thực sự cảm xúc và rất xứng đáng, khi toàn đội đứng dậy sau thất bại 1-4 trước U17 Hàn Quốc. U17 Việt Nam thi đấu với lối chơi hợp lý và tinh thần cao nhất, khiến U17 UAE phải bất lực và chấp nhận thất bại.

Hành trình chinh phục tấm vé dự World Cup của U17 Việt Nam kéo dài suốt 2 năm qua dưới thời HLV Cristiano Roland. Theo đó, U17 Việt Nam thi đấu 19 trận trên mọi đấu trường (tại các giải đấu chính thức tính đến thời điểm này), trong đó thắng 12 và hòa 6, thua 1, ghi tới 61 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 9 lần.

Tấm vé World Cup đã nằm trong tay các cầu thủ trẻ Việt Nam. Ảnh: VFF

Đáng chú ý, tại vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam toàn thắng cả 5 trận, ghi 30 bàn và không để thủng lưới. Còn tại giải U17 Đông Nam Á 2026 hồi tháng 4, đội bóng của HLV Roland bất bại 5 trận (4 thắng, 1 hòa, ghi 19 bàn thắng, thủng lưới 1 bàn). Đây là thành tích chưa có đội bóng trẻ nào của Việt Nam làm được, cho thấy sự hiệu quả trong đầu tư của VFF cũng như các CLB tại Việt Nam.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam là một tập thể gắn kết, kỷ luật và bản sắc. Điều đó được chứng minh không chỉ bằng chiến thắng trước U17 UAE, mà còn là tấm vé đi tiếp và tuyệt vời hơn cả là suất dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

