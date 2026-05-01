Highlights U17 Việt Nam 1-0 U17 Yemen
U17 Việt Nam nhập cuộc tự tin và sớm tạo cơ hội nguy hiểm ngay phút thứ 6, nhưng tiền đạo áo trắng xử lý hơi dài khi đối mặt thủ môn Yemen. Đội bóng Tây Á đáp trả ở phút 11 bằng pha phản công của Haitham Al Faqih, song cú sút cuối cùng đi vọt xà.
Sau đó, các học trò của HLV Cristiano Roland tiếp tục gây sức ép. Phút 20, Đại Nhân xử lý khéo léo rồi dứt điểm góc hẹp chệch cột dọc. Yemen cũng có cơ hội rõ rệt ở phút 25, nhưng thủ môn Lý Xuân Hòa cứu thua xuất sắc. Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0 sau thế trận giằng co.
Sang hiệp hai, U17 Việt Nam đẩy cao đội hình và tạo thêm nhiều sức ép. Bước ngoặt đến ở phút 78, khi Chu Ngọc Nguyễn Lực tung đường chuyền dài đẳng cấp để Quang Hưng thoát xuống, dứt điểm tinh tế mở tỷ số. Sau bàn thắng, U17 Việt Nam chơi tập trung, bảo toàn lợi thế trước sức ép từ Yemen.
Ghi bàn: Quang Hưng (77')
Đội hình thi đấu
U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Hoàng Việt, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Sỹ Bách (Quang Hưng)
U17 Yemen: Wesam Al Asbahi, Sailan Basheer, Ali Al Maghdi, Akram Kathei, Saber Al Nuaimi, Ali Shafeq, Mohammed Sadeq, Haitham Al Faqih, Ahmed Aljledy, Abdulrahman Al Qufaili, Mohsen Taleb
90'+7
Trận đấu kết thúc với chiến thắng kịch tính và xứng đáng 1-0 dành cho U17 Việt Nam trước U17 Yemen. Thầy trò HLV Cristiano Roland có màn ra quân thuận lợi tại VCK U17 châu Á 2026.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ, U17 Việt Nam vẫn chơi đầy chủ động trước đối thủ Tây Á.
83'
U17 Việt Nam suýt có siêu phẩm
Hàng thủ của U17 Yemen lúng túng trước pha pressing của U17 Việt Nam, quan sát thấy thủ môn Wesam Al Asbahi lên cao, một cầu thủ áo trắng quyết định dứt điểm từ giữa sân, tiếc rằng trái bóng đi chệch khung thành.
77'
Quang Hưng tỏa sáng, U17 Việt Nam dẫn 1-0
Nguyễn Lực đảo cánh, anh phất đường chuyền đưa bóng sang cánh phải để cầu thủ vào sân thay người Đậu Quang Hưng xử lý tốt trước khi tung cú sút chéo góc đánh bại thủ môn U17 Yemen.
75'
Vẫn đang là một thế trận giằng co, quyết liệt, với sự nhỉnh hơn về thời gian kiểm soát bóng của U17 Việt Nam.
69'
Nguyễn Lực và các đồng đội tích cực đột phá nhưng chưa thể hóa giải hàng phòng ngự của U17 Yemen chơi kín kẽ.
63'
Đại Nhân đột phá rồi tung cú dứt điểm nhưng bị thủ môn U17 Yemen cản phá bằng những đầu ngón tay.
61'
U17 Việt Nam ở rất gần bàn mở tỷ số rồi, pha dứt điểm đưa bóng đập cột dọc rồi đi căng ngay vạch vôi, hai cầu thủ U17 Việt Nam ập vào nhưng không thể chạm bóng khi đối thủ kịp thời phá ra.
56'
Sau tình huống đá phạt góc của đội nhà, một cầu thủ U17 Việt Nam dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng cú đá đưa bóng đi quá nhẹ.
50'
Trong vòng ít phút đầu hiệp hai, các cầu thủ U17 Việt Nam liên tiếp phải nằm sân đau đớn trước những pha vào bóng quyết liệt của đối thủ, tuy nhiên trọng tài người Ấn Độ không cắt còi.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
45'+2
Hiệp một khép lại sau tình huống không chiến đưa bóng đi ra ngoài của cầu thủ U17 Việt Nam, từ tình huống phạt góc.
39'
Lối chơi quyết liệt của U17 Yemen khiến họ phải nhận một thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ U17 Việt Nam.
32'
U17 Việt Nam vẫn đang làm đội kiểm soát bóng nhiều hơn, số cơ hội mà đội bóng áo trắng tạo ra cũng trội hơn đối thủ.
25'
Sau khi Văn Dương dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang, U17 Yemen đáp trả với cú sút xa buộc thủ môn Xuân Hòa đẩy bóng ra. Qua may cho U17 Việt Nam khi cú đá bồi của cầu thủ áo đỏ lại quá thiếu chính xác.
20'
Thêm một pha khoan phá thành công của U17 Việt Nam, quá đáng tiếc khi Đại Nhân dứt điểm thiếu chính xác.
15'
Thủ môn Xuân Hòa cản phá chịu phạt góc từ cú dứt điểm chéo góc của cầu thủ U17 Yemen.
9'
Từ tình huống đá phạt góc của U17 Việt Nam, tiếc rằng cú đánh đầu của cầu thủ áo trắng lại đi không trúng đích. Ngay sau đó đội bóng Tây Á đáp trả với cú dứt điểm của Haitham Al Faqih đi chệch khung thành Xuân Hòa.
5'
Không cần thời gian thăm dò đối thủ, HLV Cristiano Roland cho các học trò chơi pressing ngay bên phần sân của U17 Yemen.
1'
U17 Việt Nam sớm có cơ hội với tình huống tấn công bên cánh phải, đáng tiếc là pha căng ngang của cầu thủ áo trắng lại quá nhẹ.
00h00
Trọng tài chính người Ấn Độ - Harish Kundu nổi hồi còi cho trận đấu được bắt đầu.
23h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, U17 Việt Nam mặc trang phục màu trắng, trong khi U17 Yemen mặc quần áo màu đỏ.
23h35
Các cầu thủ U17 Việt Nam đang khởi động trước trận đấu.
Nhận định trước trận
U17 Việt Nam bước vào VCK U17 châu Á 2026 với khí thế hưng phấn sau khi đăng quang tại Giải U17 Đông Nam Á. Tuy nhiên, sân chơi châu lục sẽ là thử thách hoàn toàn khác, nơi thầy trò HLV Cristiano Roland phải cạnh tranh quyết liệt để hướng tới mục tiêu dự U17 World Cup 2026.
Tại bảng C, U17 Việt Nam chạm trán Hàn Quốc, UAE và Yemen. Với việc Hàn Quốc được đánh giá là ứng viên hàng đầu, cuộc đua giành suất đi tiếp càng trở nên khốc liệt. Trong bối cảnh đó, trận mở màn gặp U17 Yemen mang ý nghĩa then chốt.
U17 Yemen từng có dấu ấn ở sân chơi World Cup trẻ, nhưng hiện không còn duy trì vị thế mạnh như trước. Đây là cơ hội để Nguyễn Lực và các đồng đội giành 3 điểm. Nếu thắng trận ra quân, U17 Việt Nam sẽ có lợi thế quan trọng trước khi bước vào hai màn so tài khó khăn với Hàn Quốc và UAE.
21h30
Thông tin lực lượng
U17 Yemen: Đầy đủ lực lượng.
U17 Việt Nam: Đầy đủ lực lượng.