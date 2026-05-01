Highlights U17 Việt Nam 1-0 U17 Yemen

U17 Việt Nam nhập cuộc tự tin và sớm tạo cơ hội nguy hiểm ngay phút thứ 6, nhưng tiền đạo áo trắng xử lý hơi dài khi đối mặt thủ môn Yemen. Đội bóng Tây Á đáp trả ở phút 11 bằng pha phản công của Haitham Al Faqih, song cú sút cuối cùng đi vọt xà.

Sau đó, các học trò của HLV Cristiano Roland tiếp tục gây sức ép. Phút 20, Đại Nhân xử lý khéo léo rồi dứt điểm góc hẹp chệch cột dọc. Yemen cũng có cơ hội rõ rệt ở phút 25, nhưng thủ môn Lý Xuân Hòa cứu thua xuất sắc. Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0 sau thế trận giằng co.

U17 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại VCK U17 châu Á 2026 - Ảnh: VFF

Sang hiệp hai, U17 Việt Nam đẩy cao đội hình và tạo thêm nhiều sức ép. Bước ngoặt đến ở phút 78, khi Chu Ngọc Nguyễn Lực tung đường chuyền dài đẳng cấp để Quang Hưng thoát xuống, dứt điểm tinh tế mở tỷ số. Sau bàn thắng, U17 Việt Nam chơi tập trung, bảo toàn lợi thế trước sức ép từ Yemen.

Ghi bàn: Quang Hưng (77')

Đội hình thi đấu

U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Hoàng Việt, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Sỹ Bách (Quang Hưng)

U17 Yemen: Wesam Al Asbahi, Sailan Basheer, Ali Al Maghdi, Akram Kathei, Saber Al Nuaimi, Ali Shafeq, Mohammed Sadeq, Haitham Al Faqih, Ahmed Aljledy, Abdulrahman Al Qufaili, Mohsen Taleb