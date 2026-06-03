Thế hệ vàng vẫn là chỗ dựa

Theo kế hoạch, HLV Kim Sang Sik công bố danh sách tuyển Việt Nam ngay khi V-League 2025/26 hạ màn. Nhưng nhìn vào phong độ chung lúc này, khả năng cao những cái tên cùng chiến lược gia người Hàn Quốc dự ASEAN Cup, FIFA ASEAN Cup và Asian Cup sẽ khó có bất ngờ.

Cụ thể, nhóm các cầu thủ kỳ cựu đã trải qua thời HLV Park Hang Seo và giờ là ông Kim Sang Sik nhiều khả năng tiếp tục được góp mặt. Bởi phong độ và màn trình diễn ở V-League của họ vẫn là rất ấn tượng như Quang Hải, Văn Lâm, Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng…

Tuyển Việt Nam vẫn rất cần các cựu binh như Quang Hải, Duy Mạnh...

Điểm chung của nhóm cầu thủ này là đã cùng nhau trải qua gần như toàn bộ những cột mốc đáng nhớ nhất của bóng đá Việt Nam trong gần một thập kỷ qua. Từ ngôi á quân U23 châu Á 2018, chức vô địch AFF Cup 2018, tứ kết Asian Cup 2019 cho đến hành trình lịch sử tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đó là thế hệ đã thay đổi vị thế của bóng đá Việt Nam trên bản đồ khu vực và châu lục. Do đó, ở thời điểm hiện tại khi tuyển Việt Nam vẫn cần kết quả bên cạnh quá trình chuyển giao, những cựu binh ấy vẫn là lựa chọn gần như không thể thay thế.

Nhưng lời chia tay đã ở rất gần

Dù muốn hay không, sau gần chục năm cống hiến và đưa bóng đá Việt Nam chạm nhiều cột mốc lịch sử, lứa Quang Hải, Duy Mạnh hay Bùi Tiến Dũng, Văn Lâm… đã và đang bắt đầu bước vào phía bên kia sườn dốc của sự nghiệp.

Điều đó có nghĩa thời gian cống hiến, đóng góp cho tuyển Việt Nam cũng chỉ còn tính bằng số giải đấu trong thời gian gần, thay vì còn là bao nhiêu năm hay trải qua thêm những đời HLV nào phía trước.

Tương lai sẽ thuộc về Đình Bắc, Hiểu Minh hay Lý Đức

Bởi vậy, ASEAN Cup hay hành trình hướng đến Asian Cup sắp tới không đơn thuần là những giải đấu với mục tiêu thành tích mà có thể là những chương cuối của một thế hệ từng mang đến niềm tự hào lớn nhất cho bóng đá Việt Nam nhiều năm qua.

Khoảng trống sau lưng khi lứa cầu thủ được coi thành công nhất lịch sử bóng đá Việt Nam dừng lại cũng không dễ được lấp đầy. Nhưng rất may, với nhiều gương mặt trẻ đang nổi lên như Đình Bắc, Văn Khang, Thái Sơn hay Trung Kiên… sớm hay muộn, nhóm cầu thủ này phải trở thành những người gánh vác trách nhiệm mà các đàn anh để lại.

Chính vì thế khi “hoàng hôn” của một thế hệ đang đến, giờ là lúc người hâm mộ, giới chuyên môn hy vọng HLV Kim Sang Sik ở những đợt tập trung tới cần bắt đầu tiến hành những bước chuẩn bị hòng lấp đầy khoảng trống mà lứa Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Văn Lâm... sắp bỏ lại ở tuyển Việt Nam.