0h ngày 7/5, U17 Việt Nam bắt đầu hành trình tại VCK U17 châu Á 2026, với trận mở màn gặp U17 Yemen.
Các cầu thủ U17 Việt Nam nhập cuộc vô cùng tự tin.
U17 Việt Nam tấn công giàu tốc độ, cùng sự cơ động của Nguyễn Lực, Đại Nhân hay Sỹ Bách giúp đội bóng áo trắng liên tục có cơ hội tiếp cận khung thành đối thủ.
U17 Việt Nam có không ít cơ hội.
Chỉ tiếc rằng may mắn chưa mỉm cười với đoàn quân của HLV Cristiano Roland.
Phải tới phút 77, cầu thủ vào sân thay người Đậu Quang Hưng băng lên từ cánh phải, đón đường chuyền từ Nguyễn Lực trước khi dứt điểm tung lưới U17 Yemen.
Bàn thắng vỡ òa cảm xúc của Quang Hưng.
U17 Việt Nam "mở tài khoản" ở sân chơi châu Á.
 Khoảng thời gian còn lại không đủ để đại diện Tây Á tìm kiếm bàn gỡ, qua đó chấp nhận thất bại 0-1 chung cuộc. 
U17 Việt Nam có sự khởi đầu thuận lợi. Ở lượt trận thứ 2 bảng C, thầy trò HLV Cristiano Roland gặp U17 Hàn Quốc, lúc 23h ngày 10/5.

