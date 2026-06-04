Cần chiến thắng ...

Ba điểm trong ngày ra quân giúp U19 Việt Nam có tâm lý thuận lợi cho các trận đấu tiếp theo. Với thể thức chỉ lấy ba đội đầu bảng cùng một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào bán kết, mọi sai lầm của các đội, dù nhỏ đều có thể phải trả giá đắt.

Chính vì thế, cuộc đối đầu với U19 Myanmar mang ý nghĩa như một trận chung kết sớm với thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi. Nếu không giành chiến thắng, cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp gần như sẽ khép lại. Nhưng ngay cả một chiến thắng tối thiểu cũng chưa chắc đã giúp U19 Việt Nam chiếm lợi thế.

U19 Việt Nam (áo đỏ) cần chiến thắng trước U19 Myanmar

Lý do nằm ở kết quả lượt trận đầu tiên. U19 Indonesia đã đánh bại U19 Myanmar với tỷ số 3-0 và nhiều khả năng đội chủ nhà còn có thể tạo ra cách biệt lớn hơn khi gặp U19 Timor Leste. Điều đó khiến cuộc đua hiệu số bàn thắng bại trở nên vô cùng quan trọng.

Nói cách khác, U19 Việt Nam không chỉ cần 3 điểm mà còn phải hướng tới một chiến thắng với tỉ số đậm, nếu muốn cạnh tranh ngôi đầu bảng hoặc ít nhất là vị trí nhì bảng có thành tích tốt nhất hòng giành vé vào bán kết.

... U19 Việt Nam cần thay đổi gì?

Mục tiêu chiến thắng là rõ ràng, nhưng để hoàn thành bắt buộc U19 Việt Nam cần cải thiện nhiều điểm so với màn trình diễn trước U19 Timor Leste.

Đầu tiên là câu chuyện trên hàng công. Trong trận ra quân, phần lớn những cơ hội nguy hiểm của U19 Việt Nam đều xuất phát từ khả năng chọn vị trí và dứt điểm của Công Hậu. Việc sở hữu một chân sút biết ghi bàn là tín hiệu tích cực, nhưng sự phụ thuộc quá lớn vào một cá nhân lại là vấn đề đáng lo ngại.

Nhưng sẽ cần phải khác đi

U19 Myanmar chắc chắn sẽ nghiên cứu kỹ và tìm cách hạn chế Công Hậu. Vì vậy, các phương án tấn công từ tuyến hai, những pha xâm nhập của tiền vệ hay các tình huống phối hợp ở hai biên cần được phát huy nhiều hơn để tạo sự đa dạng.

Bên cạnh đó là khả năng tận dụng cơ hội cũng là vấn đề, nếu chính xác hơn U19 Việt Nam hoàn toàn có thể ghi nhiều hơn ba bàn vào lưới Timor Leste. Trong bối cảnh hiệu số có thể quyết định tấm vé đi tiếp, sự phung phí cơ hội là điều không được phép tái diễn.

Một điểm khác cũng cần thay đổi ở U19 Viêt Nam là tốc độ luân chuyển bóng. Trước Timor Leste, nhiều thời điểm các cầu thủ áo đỏ xử lý quá nhiều nhịp, khiến tốc độ tấn công bị chậm lại và tạo điều kiện cho đối phương lùi sâu phòng ngự.

Cuối cùng là hàng thủ, dù giữ sạch lưới ở trận ra quân, hai cánh của U19 Việt Nam vẫn để lộ không ít khoảng trống và tạo điều kiện cho đối phương khai thác. Myanmar chắc chắn sở hữu những cầu thủ tốc độ và khả năng phản công tốt hơn Timor Leste, nên sự tập trung của hàng thủ cần được nâng lên đáng kể.

Nếu khắc phục được những hạn chế đó, U19 Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại U19 Myanmar, thậm chí là một chiến thắng tương đối dễ dàng, còn ngược lại tấm vé bán kết sẽ rất xa đoàn quân của ông Yutaka Ikeuchi.

Xem Giải vô địch U19 Đông Nam Á từ 01/06 – 14/06 trên TV360 tại https://tv360.vn