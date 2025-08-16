Tuyển U21 bóng chuyền nữ Việt Nam thúc thủ 1-3 trước Chile, ở trận tranh hạng 17-20 giải U21 vô địch thế giới 2025. Dù không thể gây bất ngờ nhưng những nỗ lực của đoàn quân HLV Nguyễn Trọng Linh vẫn rất đáng khen ngợi.

Không chỉ là tinh thần chiến đấu cao nhất, các cô gái Việt Nam cũng để lại dấu ấn về chuyên môn. Đáng chú ý, chủ công Phạm Quỳnh Hương có một ngày thi đấu xuất sắc. Chủ công sinh năm 2008 là cây ghi điểm tốt nhất của U21 Việt Nam với 17 điểm, bao gồm 13 điểm tấn công và 4 điểm chắn bóng.

Quỳnh Hương có thể tiếp tục là phương án tấn công được HLV Nguyễn Trọng Linh sử dụng trong trận gặp Cộng hòa Dominica. Bên cạnh đó, những Ánh Thảo, Thùy Linh, Bích Huệ cũng sẵn sàng "cháy" hết mình cho trận đấu chia tay giải.

U21 Việt Nam tự tin đánh bại Cộng hòa Dominica trong trận đấu chia tay giải thế giới.

Về phía đối thủ, Cộng hòa Dominica được đánh giá có chất lượng trung bình tại giải thế giới năm nay. Đại diện Trung Mỹ xếp 5/6 ở vòng bảng với 1 chiến thắng, 4 thất bại. Ở trận tranh hạng 17-20, họ thua Canada 0-3.

Canada chính là bại tướng của U21 Việt Nam ở vòng bảng, vì vậy chỉ cần chơi hết sức, Lan Vy cùng các đồng đội sẽ làm được điều mình cần là một chiến thắng.

Hơn lúc nào hết các cô gái Việt Nam đang khao khát đánh bại Cộng hòa Dominica, sau khi trải qua nhiều sự cố tại giải thế giới. Giành chiến thắng cũng chính là sự khẳng định về quyết tâm, bản lĩnh và trưởng thành của các VĐV trẻ tại giải đấu năm nay.

Trận tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vs Cộng hòa Dominica diễn ra vào lúc 16h ngày 16/8.