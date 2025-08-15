Set 1 là màn rượt đuổi nghẹt thở. U21 Indonesia nhập cuộc hưng phấn nhờ khán giả tiếp lửa, liên tục dẫn 2-3 điểm. Tuy nhiên, U21 Thái Lan giữ nhịp bằng khả năng phát bóng khó và hàng chắn kín kẽ.

Từ điểm 22-24, các cô gái xứ Chùa vàng cứu liền hai set-point, rồi bứt lên 26-24 sau pha dứt điểm biên quyết đoán.

Niềm vui của các cô gái U21 Thái Lan - Ảnh: Volleyball World

Sang set 2, thế trận nghiêng hẳn về Thái Lan, họ duy trì tốc độ tấn công cao, phối hợp trung lộ và biên đa dạng, ép hàng chuyền một Indonesia mắc lỗi. Những chuỗi ghi điểm 3-0, 4-0 giúp Thái Lan tạo khoảng cách an toàn trước khi khép lại set với tỷ số 25-19.

Set 3, Indonesia vùng lên mạnh mẽ, cải thiện khâu bắt bước một và trả đòn hiệu quả bằng những cú đánh nhanh vị trí số 3. Dù vậy, sự bình tĩnh của Thái Lan ở loạt bóng cuối là khác biệt. Họ thắng trong các pha bóng dài (rally), tận dụng tốt phản công sau chắn và chốt hạ 25-22.

U21 Indonesia không thể gây bất ngờ trước đại diện cùng khu vực - Ảnh: Volleyball World

Thắng 3-0, U21 Thái Lan giành vé dự trận phân hạng 9-12 với U21 CH Séc, trong khi U21 Indonesia đối đầu U21 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 13-16 giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025, vào ngày mai (16/8).