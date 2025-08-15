Trong danh sách của U21 Việt Nam được trang chủ Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) công bố trưa 15/8, cái tên Đặng Thị Hồng bất ngờ xuất hiện.

Thông tin trên khiến CĐV bóng chuyền Việt Nam "hồi hộp" vì khả năng chủ công sinh năm 2006 này được ra sân cùng U21 Việt Nam thi đấu ở trận gặp U21 Chile vào 20h hôm nay (15/8).

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi điền tên Đặng Thị Hồng vào danh sách U21 Việt Nam đấu Chile, trang chủ FIVB đã... rút tên của chủ công này.

Theo một thành viên BHL tuyển U21 Việt Nam, toàn đội rất bất ngờ khi Đặng Thị Hồng xuất hiện trong danh sách thi đấu với Chile. Tuy nhiên, ngay sau đó, U21 Việt Nam lại nhận được mail thông báo là "có sự nhầm lẫn", và tên của Đặng Thị Hồng bị xóa bỏ khỏi danh sách.

Đặng Thị Hồng bất ngờ có tên trong danh sách của U21 Việt Nam trận gặp U21 Chile - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, ngoài việc hủy kết quả 4 trận của U21 Việt Nam tại vòng bảng, tước vé vào vòng 16 đội, FIVB còn xóa toàn bộ thông số của đội trưởng U21 Việt Nam tại giải U21 thế giới 2025.

Đặng Thị Hồng (số 12) là đầu tàu của U21 Việt Nam - Ảnh: Volleyball World

FIVB hiện vẫn giữ kín tên và nguyên do khiến VĐV bị cấm thi đấu, còn U21 Việt Nam bị tước quyền lọt vào vòng 16 đội. Thông tin duy nhất được FIVB đưa ra cho đến hiện tại: "LĐBC Việt Nam và VĐV sẽ được mời cung cấp quan điểm bằng văn bản. FIVB không bình luận thêm về vấn đề này trong khi giải đấu vẫn đang diễn ra".