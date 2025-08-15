Ở trận tranh hạng 17-20 tối 15/8, tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam có khởi đầu khá chắc chắn trước đối thủ mạnh Chile, nhưng những pha phối hợp giữa chuyền hai và các mũi tấn công chưa thực sự ăn ý. Đội bóng Nam Mỹ tận dụng cơ hội để ghi chuỗi điểm dài, tạo cách biệt và thắng 25-17 ở set 1.

Sang set 2, bước một của U21 Việt Nam tiếp tục mắc lỗi, trong khi Chile duy trì lối đánh mạch lạc. Áp lực tâm lý khiến các học trò HLV Nguyễn Trọng Linh không thể rút ngắn khoảng cách, thua 15-25.

ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam thể hiện tinh thần thi đấu đáng khen ngợi - Ảnh: Volleyball World

Bước vào set 3, Việt Nam vùng lên mạnh mẽ, tấn công hiệu quả với 16 điểm và 4 pha chắn bóng thành công, tận dụng tốt lỗi đối phương để thắng 25-17, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Tuy nhiên, ở set 4, Chile nhanh chóng lấy lại thế trận, vượt trội ở khâu tấn công (18 điểm so với 13 của Việt Nam) và gây áp lực từ những pha giao bóng, khiến hàng chuyền một Việt Nam gặp khó. Dù vẫn ghi được 4 điểm chắn bóng và hạn chế lỗi, U21 Việt Nam không thể tạo đột biến, để thua 20-25.

Dù thua 1-3 nhưng màn trình diễn bùng nổ ở set 3 cho thấy tiềm năng và tinh thần chiến đấu đáng khen của các cô gái Việt Nam.

Thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh vẫn còn một trận đấu phân hạng 19 nữa, gặp các cô gái U21 Dominica - đội đã thua U21 Canada 0-3 (20-25, 23-25, 23-25) cũng ở trận tranh hạng 17-20. Màn so tài này diễn ra vào lúc 16h ngày mai (16/8).