Một sự cố khó tin xảy ra ở giải bóng chuyền U21 vô địch thế giới 2025 khi BTC bất ngờ điền tên VĐV Đặng Thị Hồng vào danh sách của U21 Việt Nam trận gặp Chile ở vòng tranh hạng 17-20 (20h ngày 15/8), dù trước đó FIVB ra án phạt cấm thi đấu với VĐV 19 tuổi vì "không đủ điều kiện".

Người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam từ việc có hi vọng Đặng Thị Hồng thoát án phạt và U21 Việt Nam được đòi lại công bằng, đã vô cùng hụt hẫng sau khi FIVB thừa nhận mình sai sót.

U21 Việt Nam chịu nhiều tổn thương từ các quyết định khó hiểu của FIVB. Ảnh: Volleyball World

Hiện chưa rõ "lỗi đánh máy" của FIVB là vô tình hay cố ý, nhưng dù thế nào thì cách làm thiếu chuyên nghiệp, cẩu thả này cũng khiến U21 Việt Nam bị tổn thương.

Một thành viên Ban huấn luyện U21 Việt Nam cho biết cả đội bất ngờ khi Đặng Thị Hồng có tên trong danh sách thi đấu. Tuy nhiên phía U21 Việt Nam không nhận được thông báo chính thức nào bằng văn bản hay thư điện tử.

Chỉ đến khi FIVB có thư gửi tuyển U21 Việt Nam thừa nhận đã đăng ký nhầm Đặng Thị Hồng vào danh sách trận gặp Chile, vụ việc mới rõ ràng. Sau đó BTC cập nhật lại và xoá tên chủ công sinh năm 2006.

Dù FIVB đính chính thông tin, nhưng các thành viên Ban huấn luyện U21 Việt Nam không hài lòng với sự nhầm lẫn này, bởi ảnh hưởng trực tiếp tới VĐV Đặng Thị Hồng cũng như các VĐV khác trong đội.

HLV Nguyễn Trọng Linh động viên các học trò vượt qua cú sốc. Ảnh: Volleyball World

Cần nhắc lại rằng đến thời điểm này, FIVB vẫn chưa công bố lý do vì sao VĐV Việt Nam lại bị loại khỏi giải, khiến U21 Việt Nam bị xử thua 4 trận ở vòng bảng. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng có văn bản đề nghị FIVB nói rõ về án phạt, nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Trước nhiều sự cố gặp phải tại giải, HLV Nguyễn Trọng Linh cùng Ban huấn luyện động viên các VĐV tập trung cao độ cho từng trận đấu, nỗ lực hết sức vì màu cờ sắc áo, trước mắt là trận gặp Chile diễn ra vào tối 15/8.