VĐV tuyển bóng chuyền U21 Việt Nam vi phạm quy định gì tại giải vô địch thế giới 2025 vẫn là một dấu hỏi. Thông tin duy nhất được FIVB đưa ra cho đến hiện tại: "LĐBC Việt Nam và VĐV sẽ được mời cung cấp quan điểm bằng văn bản. FIVB không bình luận thêm về vấn đề này trong khi giải đấu vẫn đang diễn ra".

Bên cạnh đó, FIVB còn để ngỏ khả năng tiếp tục đưa ra một án phạt với LĐBC Việt Nam (VFV), với thông báo: "Tiểu ban Kỷ luật FIVB sẽ chuyển hồ sơ đến Hội đồng Kỷ luật FIVB để đánh giá thêm về các hình phạt tiềm ẩn có thể áp dụng ngoài giải đấu".

Trong những ngày qua, án phạt cấm thi đấu VĐV Việt Nam của FIVB gây nên nhiều tranh cãi cũng như ý kiến trái chiều. Ngay cả phía VFV hiện cũng chưa rõ vì sao VĐV của Việt Nam lại bất ngờ bị phạt nặng như vậy, khiến U21 Việt Nam bị hủy kết quả (xử thua 0-3) ở 4 trận đấu có sự tham dự của VĐV trên.

VĐV Việt Nam chưa rõ vì sao bị FIVB xử phạt. Ảnh: Volleyball World

Tổng thư ký VFV Lê Trí Trường cho biết, ngày 13/8, VFV có văn bản gửi FIVB với mong muốn tổ chức này sớm thông báo lý do cụ thể khi đưa ra án phạt. Ông Trường nói: "Vấn đề vi phạm ở góc độ của VĐV hay Liên đoàn thì chúng tôi vẫn đang trao đổi với FIVB, đồng thời khẳng định mình luôn tuân thủ các quy định của giải đấu. Chúng tôi đề nghị FIVB làm rõ những quy định được đưa ra trong thông báo của án phạt, để đảm bảo quyền lợi cho VĐV, đảm bảo cho uy tín của VFV".

"VFV cũng như đội U21 đều tuân thủ các quy định về giấy tờ. Ở cuộc họp kỹ thuật trước giải không ai có ý kiến gì. Đặc biệt việc kiểm tra liên quan tới cá nhân thì tôi chưa bao giờ thấy từ trước tới nay.

Nếu việc kiểm tra diễn ra đầu giải, chúng ta hoàn toàn chấp nhận. Kể ra khi có VĐV được thông báo không đủ điều kiện thi đấu, Ban huấn luyện vẫn có thể tính toán nhân sự để đảm bảo thành tích", ông Trường nói.

Thực tế, FIVB mới chỉ để cập tới vấn đề VĐV Việt Nam không đủ điều kiện theo thi đấu theo Điều 12.2 của Quy định kỷ luật FIVB 2023; Điều 13.5.2 của Quy chế giải đấu và Điều 14.4 của Quy chế Kỷ luật.

U21 Việt Nam vẫn thi đấu kiên cường sau án phạt của FIVB. Ảnh: Volleyball World

Theo tìm hiểu, những Điều này đều chung chung, không ghi rõ cụ thể. Chính việc FIVB giữ kín lý do phạt VĐV Việt Nam khiến VFV đang gặp khó khăn khi chuẩn bị các thủ tục khiếu nại. Thậm chí sau khi giải U21 vô địch thế giới 2025 kết thúc, nếu FIVB không công bố lý do xử phạt VĐV Việt Nam, phía VFV cũng không thể can thiệp mà chỉ biết chờ đợi.

Trong quá khứ, FIVB cũng từng thông báo lệnh cấm thi đấu với một nhóm VĐV bóng chuyền nữ Rwanda tại giải vô địch châu Phi năm 2021, nhưng không đưa ra bất cứ lý do nào. Với VĐV của U21 Việt Nam có thể là trường hợp tương tự. Những lý do VĐV không đủ tư cách thi đấu có thể liên quan tới vấn đề giới tính, giấy tờ, doping...

U21 Việt Nam còn 2 trận đấu nữa tại giải. 20h ngày 15/8, thầy trò HLV Nguyễn Trọng Linh tranh hạng 17-20 với Chile, sau đó chia tay giải vô địch thế giới với trận tranh hạng 17-18 (nếu thắng Chile), hoặc 19-20 (nếu thua).