Thái Lan để ngỏ khả năng kiểm tra giới tính

Thái Lan là chủ nhà của giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025, được tổ chức từ ngày 22/8 tới. Trước khi giải đấu khởi tranh, Chủ tịch LĐBC Thái Lan (TVA), ông Somporn Chaibangyang, có những phát biểu gây chú ý.

Trả lời báo chí mới đây, người đứng đầu TVA tiết lộ BTC nước chủ nhà đang thảo luận với LĐBC thế giới (FIVB) về việc kiểm tra giới tính ở giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới do Thái Lan đăng cai.

Thái Lan là chủ nhà của giải vô địch thế giới 2025. Ảnh: SAVA

"Chúng tôi có những lo ngại về vấn đề giới tính. Bộ phận y tế của LĐBC châu Á hoặc thế giới cần đưa ra quan điểm về vấn đề này", ông Somporn Chaibangyang nói.

Vấn đề kiểm tra giới tính được nhiều người quan tâm và trở thành cuộc tranh cãi khi mới đây ngôi sao Thái Lan Pimpichayat bình luận trên trang cá nhân: "Tôi là một phụ nữ thực thụ", hàm ý mỉa mai một VĐV sau chặng 1 SEA V-League.

Tại giải U21 vô địch thế giới diễn ra ở Indonesia, vấn đề giới tính lại được nhắc tới khi FIVB được cho là đã kiểm tra một số VĐV. FIVB đã có án phạt rất nặng, trong đó tâm điểm là một VĐV của U21 Việt Nam bị loại khỏi giải.

'Phòng ngừa' trước giải thế giới

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là một trong 32 đội tranh tài tại giải vô địch thế giới 2025. Trước những thông tin về vấn đề kiểm tra giới tính được chủ nhà Thái Lan siết chặt, Tổng thư ký VFV Lê Trí Trường khẳng định đến thời điểm này Liên đoàn chưa nhận được bất cứ thông báo nào từ BTC chủ nhà cũng như FIVB.

“Tính tới thời điểm này, FIVB chưa công bố văn bản chính thức nào về việc có thể thực hiện kiểm tra VĐV tại giải vô địch thế giới 2025. Chúng tôi luôn tuân thủ các quy định và tất cả các giải đấu đều có điều lệ rõ ràng”, ông Lê Trí Trường cho biết.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tự tin hướng tới giải thế giới. Ảnh: SAVA

Dù vậy, để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, không chỉ vấn đề giới tính mà còn là giấy tờ, doping... VFV sẽ có những cuộc làm việc với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong thời gian tới.

Được biết, VFV lên kế hoạch rà soát, trao đổi với BHL và các VĐV nhằm rút ra bài học kinh nghiệm từ đội U21 Việt Nam. VFV cùng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tuân thủ các quy định của giải đấu và FIVB để tránh xảy ra sự cố như đội U21.

Hiện tại, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tập luyện tại Hà Nội. Trước khi di chuyển sang Thái Lan dự giải thế giới, Bích Tuyền và các đồng đội có cơ hội được cọ xát với 2 "quân xanh" là Kenya và Tây Ban Nha, tại NTĐ Đông Anh (Hà Nội), từ ngày 16-18/8.