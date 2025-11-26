Chiều 26/11, Ủy ban Olympic Campuchia (NOCC) gửi thư cho Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) và BTC SEA Games 33 (THASOC), về việc không tham dự 8 môn thể thao, gồm bóng đá, cầu mây, bi sắt, đấu vật, judo, karate, pencak silat và wushu.

Cũng với thông báo này, Campuchia vẫn tiếp tục dự 13 môn khác, gồm bơi lội, điền kinh, esports, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, jujitsu, kickboxing, taekwondo, cưỡi ngựa, jetski, 3 môn phối hợp, teqball và bóng chuyền.

U22 Campuchia không tham dự SEA Games 33.

Việc Campuchia rút lui không tham dự nhiều môn chỉ ít ngày trước khi SEA Games 33 khởi tranh có thể khiến giải đấu gặp không ít khó khăn về việc xếp lịch thi đấu.

Đặc biệt với môn bóng đá nam, sau khi U22 Campuchia bỏ SEA Games, chỉ còn 2 đội ở bảng A là chủ nhà Thái Lan và Timor Leste.

Hiện tại, BTC SEA Games chưa đưa ra quyết định nào về việc xếp lịch thi đấu hay tổ chức bốc thăm lại môn bóng đá nam. Tuy nhiên, nhiều khả năng một đội từ bảng C (đang có 4 đội) sẽ được chuyển sang bảng A. Bảng đấu này có U22 Indonesia (hạt giống số 1), U22 Singapore, U22 Philippines và U22 Myanmar.