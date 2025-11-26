Highlights U17 Việt Nam 2-0 U17 Hong Kong:
Xem Bảng C Vòng loại U17 châu Á 2026, trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn
U17 Việt Nam chơi áp đảo ngay từ đầu nhưng cũng trải qua không ít thời điểm khó khăn. Ngay từ những phút đầu, U17 Việt Nam tràn lên tấn công với hàng loạt cơ hội nguy hiểm.
Tuy nhiên, các pha xử lý của Đăng Khoa, Đại Nhân hay Sỹ Bách đều thiếu một chút chuẩn xác để chuyển hóa thành bàn thắng.
Bước ngoặt đến ở phút 10 khi Minh Thủy tung cú sút xa đẹp mắt mở tỷ số sau tình huống phối hợp đá phạt.
Dù vậy, U17 Việt Nam sau đó có phần thiếu tập trung, tạo điều kiện để U17 Hong Kong (TQ) tổ chức phản công, thậm chí có cơ hội mười mươi nhưng không tận dụng thành công.
Sang hiệp hai, sức ép tiếp tục được duy trì. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Mạnh Cường ghi bàn ở phút 70, ấn định chiến thắng 2-0. Thủ môn Xuân Hòa cũng để lại dấu ấn với pha cản phá xuất sắc ngay sau đó.
Thắng lợi giúp U17 Việt Nam đạt 9 điểm tuyệt đối và củng cố ngôi đầu bảng C vòng loại U17 châu Á 2026 với hiệu số +22.
Ghi bàn:
U17 Việt Nam: Minh Thủy (10'), Mạnh Cường (70')
Đội hình ra sân:
U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Trần Hoàng Việt, Đào Quý Vương, Nguyễn Minh Thủy, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương, Lê Trọng Đại Nhân, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Lê Sỹ Bách.
U17 Hong Kong (TQ): Tang Pui Chun, Laam Nigel, Contiero, Poon Wing Tei, Owain, Horace, Wong Yat Hin, Jay Marc, Ma Lok Sephrey, Tung Ki Lok Eden, Feng Zachary
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 dành cho U17 Việt Nam. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Roland tại bảng C vòng loại U17 châu Á 2026. Ở cặp đấu cùng giờ, U17 Malaysia có chiến thắng 5-0 trước U17 Ma Cao (TQ). Do hiệu số vẫn kém U17 Việt Nam nên vẫn xếp thứ 2 ở bảng C.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
85'
Một thoáng mất tập trung của hàng thủ U17 Việt Nam để Owain có cơ hội tung cú sút căng và chìm từ ngoài vòng cấm. Thủ môn Xuân Hòa không kịp phản ứng nhưng may thay bóng không đi vào khung thành.
72'
U17 Hong Kong (TQ) có cơ hội ngon ăn nhất kể từ đầu trận, tuy nhiên cú dứt điểm trong thế đối mặt của cầu thủ áo trắng không thắng được tài năng của thủ môn Lý Xuân Hòa.
70'
Mạnh Cường nhân đôi cách biệt cho U17 Việt Nam
Xuất phát từ pha tổ chức đá phạt góc của U17 Việt Nam, quả tạt từ cánh trái vào khiến cầu thủ U17 Kong Kong cản phá không thành công. Cơ hội đến với Mạnh Cường và anh không bỏ lỡ cơ hội đệm bóng cận thành tung lưới đối phương lần thứ hai.
65'
Văn Dương đột phá và bị ngã trong vòng cấm U17 Hong Kong (TQ), trọng tài cho rằng cầu thủ áo trắng không phạm lỗi. Tiền đạo mang áo số 11 của chủ nhà lập tức phản ứng quyết liệt và phải nhận 1 tấm thẻ vàng từ trọng tài chính.
55'
Từ tình huống cố định của U17 Việt Nam bên cánh trái, Nguyễn Lực treo bóng vào vòng cấm tạo sóng gió cho khung thành U17 Hong Kong (TQ). Cú dứt điểm sau đó của cầu thủ áo đỏ từ ngoài vòng cấm buộc thủ môn đối phương phải đấm bóng chịu phạt góc.
50'
Giống như hiệp một, U17 Việt Nam tiếp tục chơi tấn công nhằm tìm kiếm cơ hội ghi thêm bàn để đảm bảo cho chiến thắng thứ ba liên tiếp.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía U17 Việt Nam.
45'+1
Sau pha tấn công của U17 Việt Nam, Sỹ Bách thực hiện pha ngả người móc bóng trong thế quay lưng về khung thành U17 Hong Kong, tiếc rằng không có tuyệt phẩm dành cho cầu thủ mang áo số 20.
35'
Vẫn đang là thế trận một chiều mà U17 Việt Nam tạo ra trước U17 Hong Kong (TQ), song bàn thắng nhân đôi cách biệt vẫn chưa đến.
28'
Các cầu thủ U17 Singapore đang tổ chức đeo bám tốt khiến cho U17 Việt Nam không có được nhiều không gian chơi bóng.
18'
Sau khi có bàn mở tỷ số, các học trò của HLV Cristiano Roland duy trì sức ép liên tục lên phần sân của U17 Hong Kong (TQ).
10'
Minh Thủy ghi tuyệt phẩm mở tỷ số
Tình huống cầu thủ U17 Việt Nam treo bóng vào vòng cấm buộc cầu thủ U17 Hong Kong (TQ) đánh đầu phá ra. Minh Thủy từ tuyến hai băng lên tung cú sút bên ngoài vòng cấm, trái bóng đi căng như kẻ chỉ làm tung nóc lưới đối phương.
8'
Sỹ Bách cắt đường chuyền của đối phương rồi tạt bóng từ cánh phải vào cho đồng đội. Ở vị trí không bị kèm cặp nhưng Đại Nhân bắt vô-lê đưa bóng đi chệch cột dọc.
5'
Chỉ cần ít phút các cầu thủ U17 Việt Nam kiểm soát thế trận, đẩy đội hình của 17 Hong Kong (TQ) lùi sâu về phần sân nhà.
19h00
Trọng tài chính người Philippines - Clifford Daypuyat thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
18h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, U17 Việt Nam mặc trang phục màu đỏ, trong khi U17 Hong Kong (TQ) mặc trang phục màu trắng.
Đội hình xuất phát U17 Việt Nam vs U17 Hong Kong (TQ)
Nhận định trước trận
Sau hai trận thắng tưng bừng với tổng cộng 20 bàn, U17 Việt Nam đang thể hiện phong độ thuyết phục nhất bảng đấu. Hàng công bùng nổ, lối chơi mạch lạc và các mũi tấn công đa dạng giúp đội chủ nhà chiếm ưu thế rõ rệt.
Dù vậy, U17 Hồng Kông không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Họ sở hữu hàng thủ tổ chức tốt, từng gây nhiều khó khăn cho U17 Malaysia và chỉ nhận một bàn thua duy nhất. Lối chơi phòng ngự phản công của đội khách có thể tạo ra không ít thách thức cho hàng công Việt Nam.
HLV Cristiano Roland vẫn giữ sự thận trọng cần thiết. Đây sẽ là trận kiểm chứng năng lực của U17 Việt Nam trước đối thủ tổ chức tốt, và một chiến thắng vẫn nằm trong tầm tay nếu đội bóng duy trì được đúng phong độ hiện tại.