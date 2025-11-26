Highlights U17 Việt Nam 2-0 U17 Hong Kong:

U17 Việt Nam chơi áp đảo ngay từ đầu nhưng cũng trải qua không ít thời điểm khó khăn. Ngay từ những phút đầu, U17 Việt Nam tràn lên tấn công với hàng loạt cơ hội nguy hiểm.

Tuy nhiên, các pha xử lý của Đăng Khoa, Đại Nhân hay Sỹ Bách đều thiếu một chút chuẩn xác để chuyển hóa thành bàn thắng.

U17 Việt Nam thắng trận thứ 3 liên tiếp - Ảnh: Đức Anh

Bước ngoặt đến ở phút 10 khi Minh Thủy tung cú sút xa đẹp mắt mở tỷ số sau tình huống phối hợp đá phạt.

Dù vậy, U17 Việt Nam sau đó có phần thiếu tập trung, tạo điều kiện để U17 Hong Kong (TQ) tổ chức phản công, thậm chí có cơ hội mười mươi nhưng không tận dụng thành công.

Sang hiệp hai, sức ép tiếp tục được duy trì. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Mạnh Cường ghi bàn ở phút 70, ấn định chiến thắng 2-0. Thủ môn Xuân Hòa cũng để lại dấu ấn với pha cản phá xuất sắc ngay sau đó.

Thắng lợi giúp U17 Việt Nam đạt 9 điểm tuyệt đối và củng cố ngôi đầu bảng C vòng loại U17 châu Á 2026 với hiệu số +22.

Ghi bàn:

U17 Việt Nam: Minh Thủy (10'), Mạnh Cường (70')

Đội hình ra sân:

U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Trần Hoàng Việt, Đào Quý Vương, Nguyễn Minh Thủy, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương, Lê Trọng Đại Nhân, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Lê Sỹ Bách.

U17 Hong Kong (TQ): Tang Pui Chun, Laam Nigel, Contiero, Poon Wing Tei, Owain, Horace, Wong Yat Hin, Jay Marc, Ma Lok Sephrey, Tung Ki Lok Eden, Feng Zachary