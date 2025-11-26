Chia sẻ trước buổi tập của U22 Việt Nam chiều 26/11, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn cho biết: “Hiện tại chúng tôi đã bắt nhịp lại với cường độ tập luyện do BHL đề ra. HLV Kim Sang Sik vẫn đang cho U22 Việt Nam tập luyện với cường độ cao nhằm duy trì thể lực. Tất cả đang nỗ lực cao nhất”.

“Lúc này hàng công của U22 Việt Nam có sự cạnh tranh rất cao cao. Mỗi cầu thủ đều có điểm mạnh riêng, bản thân tôi cũng vậy. Tôi cùng các đồng đội đều cố gắng thể hiện tốt nhằm giành được suất thi đấu.

Thanh Nhàn (phải) khẳng định đối thủ lớn nhất của U22 Việt Nam vẫn là chính mình

Giải đấu nào cũng vậy, ai cũng phải cố gắng tối đa để BHL chọn ra người tốt nhất. Về chiến thuật, U22 Việt Nam vẫn chơi như tại giải Đông Nam Á và vòng loại châu Á…” – Thanh Nhàn nói.

Đánh giá về các đối thủ tại SEA Games 33, chân sút đang là hy vọng lớn của HLV Kim Sang Sik nói: “Các đối thủ đều đáng gờm, trong đó đáng chú ý nhất là chủ nhà Thái Lan và Indonesia.

Tuy nhiên, đối thủ lớn nhất của U22 Việt Nam vẫn là bản thân mình. Chúng tôi đang nỗ lực để tốt hơn cũng như hoàn thành mục tiêu giành HCV SEA Games 33".

Được biết, U22 Việt Nam thêm một lần phải thay đổi địa điểm thi đấu: ban đầu, U22 Việt Nam được bố trí đá tại Chiangmai, kế đó chuyển về Songkhla và chốt lại, thầy trò HLV Kim Sang Sik đá vòng bảng tại Bangkok.

Một số hình ảnh buổi tập chiều 26/11 của U22 Việt Nam tại Bà Rịa Vũng Tàu:

Theo tiết lộ của Thanh Nhàn, toàn đội đang nỗ lực hết sức để cạnh tranh tấm vé dự SEA Games 33

Từ tân binh Lê Phát. Ảnh: Hữu Hà

Các thủ môn. Ảnh: Hữu Hà

Hay Quốc Việt. Ảnh: Hữu Hà

Hoặc Trần Thành Trung. Ảnh: Hữu Hà