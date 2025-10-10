22h ngày 9/10, U23 Việt Nam có trận giao hữu "lượt đi" với U23 Qatar, trong đợt tập huấn tại UAE chuẩn bị cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.

Trận đấu này cũng là dịp để Ban huấn luyện thử nghiệm, đánh giá lực lượng trong bối cảnh có tới 8 cầu thủ trụ cột đang tham gia ĐTQG ở vòng loại Asian Cup 2027. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ ít được ra sân thi đấu có dịp thể hiện và tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

U23 Việt Nam nhập cuộc tự tin và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút thứ 3, sau tình huống phạt góc, Quốc Cường tung cú vô lê nhanh khiến thủ môn U23 Qatar phải trổ tài cứu thua. Đến phút thứ 10, Anh Quân thực hiện pha tạt bóng chuẩn xác cho Viktor Lê dứt điểm, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

Trong phần lớn thời gian hiệp một, U23 Việt Nam kiểm soát thế trận tốt hơn, trong khi U23 Qatar gặp khó trong việc triển khai bóng. Cơ hội đáng chú ý nhất của đội bạn đến ở phút 31, nhưng thủ môn Văn Bình kịp thời phản xạ, cứu thua cho đội nhà.

HLV Đinh Hồng Vinh trao cơ hội cho nhiều cầu thủ được thể hiện. Ảnh: VFF

Sang hiệp hai, HLV Đinh Hồng Vinh lần lượt tung nhiều gương mặt mới như Văn Thuận, Long Vũ và tân binh Việt kiều Nguyễn Vadim nhằm thử nghiệm đội hình. Chỉ ít phút sau khi vào sân, Vadim ghi dấu ấn với đường chọc khe tinh tế cho Văn Thuận thoát xuống đối mặt thủ môn, song hậu vệ U23 Qatar kịp thời lùi về cản phá.

Phút 75, U23 Việt Nam nhận bàn thua sau tình huống đánh đầu từ quả phạt góc của đội bạn. Dù nỗ lực tấn công ở những phút cuối, trong đó có cơ hội đáng tiếc của Văn Thuận ở phút bù giờ, U23 Việt Nam không thể ghi bàn gỡ hòa và chấp nhận thua 0-1.

Trận tái đấu U23 Việt Nam vs U23 Qatar diễn ra vào 22h00 ngày 13/10 tới.